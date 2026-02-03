Logistikansvarig
Consensus Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Askersund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Askersund
2026-02-03
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Askersund
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige
Välkommen till Skyllberg Industri AB, ett familjeägt företag med rötter i svensk industrihistoria och blicken mot framtiden. Vi bedriver modern tillverkning med avancerad robotsvetsning av produkter för svensk infrastruktur såsom järnväg, väg, eldistribution och telekommunikation.
Utöver detta har vi en lång och gedigen tradition inom tråddragning och spiktillverkning. Verksamheten sysselsätter cirka 55 medarbetare och ägs av Skyllbergs Bruks AB, som har förädlat järn sedan år 1346. Tillverkningen sker i Kårberg som ligger tre kilometer nordväst om Skyllberg i Askersunds kommun. Läs mer på www.skyllbergindustri.se
Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en logistikansvarig till en strategiskt viktig nyckelroll i organisationen. Tjänsten är nytillsatt vilket ger dig goda möjligheter att påverka och vidareutveckla vår logistikfunktion. Du får ett helhetsansvar för att strukturera, effektivisera och kvalitetssäkra våra logistikflöden i nära samarbete med engagerade kollegor i en professionell och stimulerande arbetsmiljö. Är du redo att ta ansvar för en effektiv och välfungerande leveranskedja i en stabil och växande verksamhet?
Om rollen
Som logistikansvarig arbetar du både operativt och strategiskt för att utveckla och optimera vår logistikverksamhet. Du har personalansvar för våra truckförare och leder samt fördelar arbetet inom logistikfunktionen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ansvara för planering och styrning av in- och utleveranser
Säkerställa effektiv lagerhållning och hög leveransprecision
Samordna logistikflöden mellan inköp, produktion och distribution
Arbeta med transportlösningar och ha kontakt med transportörer och leverantörer
Driva ständiga förbättringar av processer, rutiner och system
Lägga upp artiklar och beredningar samt justera planeringsparametrar
Säkerställa att lagar, regler och interna riktlinjer efterlevs
Leda, följa upp och säkerställa inventeringar
Du rapporterar till produktionschef och tjänsten är placerad i Kårberg som ligger i Askersunds kommun.
Vår kandidat
Det här är en spännande tjänst för dig som har eftergymnasial utbildning inom logistik, supply chain eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tillverkande industri med fokus på logistik, lager eller transportplanering.
Vi ser också att du har:
Vana vid att arbeta i affärs- och lagerhanteringssystem (t.ex. Monitor, SAP eller Jeeves)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Truckkort är meriterande
För att trivas och lyckas i rollen är du analytisk och strukturerad med en lösningsorienterad inställning. Du tar ansvar och arbetar självständigt samtidigt som du är kommunikativ och uppskattar många olika kontaktytor. Du har ett starkt driv för förbättringsarbete och bidrar aktivt till utvecklingen av logistikfunktionen.
Ansökan
Vi samarbetar med Consensus. Frågor besvaras av Lena Ahlin, 070-374 34 94 och Nathalie Tyresgård, 073-221 98 43. Registrera din ansökan på www.consensus.nu
så snart som möjligt, dock senast den 16 februari.
Välkommen! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284), http://www.consensus.nu/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9720613