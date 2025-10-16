Logistikadministratör/Freight Forwarding Agent till DHL
2025-10-16
Är du tillgänglig omgående och är en lösningsorienterad person som trivs med koordinerande och varierande uppgifter? Trivs du därtill i nära samarbeten med både kunder och kollegor? Nu söker DHL Freight ytterligare en driven och positiv medarbetare till sitt team i Helsingborg! Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar till sista februari 2026. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos DHL. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är "logistikbolaget för hela världen". DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 470 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning. DHL i Sverige har ca 4000 medarbetare och 60 kontor, terminaler och stationer runt om i Sverige.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Freight Forwarding Agent på DHL ansvarar du för att hantera import- och exportbokningar i DHL:s affärssystem, med fokus på transporter till och från hela Europa. Du sköter transportbehoven för produktionsnära kunder, vilket kan skilja sig åt beroende på kund och uppdrag - från bokning till leverans. Utöver detta stödjer du andra avdelningar i kunddialogen för att säkerställa en smidig kommunikation och hög servicegrad. Dina arbetsuppgifter inkluderar mottagande av aviseringar, hantering av tulltransporter samt uppföljning av sändningar. Du svarar på frågor från avsändare, leverantörer och samarbetspartners, främst via e-post. Du ingår i ett sammansvetsat team som tillsammans arbetar brett med olika trafikrelaterade administrativa uppgifter.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasial utbildning * Tidigare arbetslivserfarenhet av administration och logistik är meriterande * God datorvana och kunskaper i Microsoft Office (Word/Excel/Outlook) * Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift Vi ser att du har en god kommunikationsförmåga och trivs bäst i nära samarbete med andra. Då arbetet innebär högt tempo och varierande arbetsuppgifter är du flexibel som person med förmågan att prioritera när förutsättningarna plötsligt förändras. Vidare är du lyhörd och driver ett självständigt och lösningsorienterat arbete med en ständig vilja att utvecklas i din roll.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Helsingborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Sista ansökningsdatum är 2025-10-24.
