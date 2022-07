Logistics Developer - Cummins Scania XPI Manufacturing

Scania CV AB / Logistikjobb / Södertälje

2022-07-31



Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.Är du en logistikutvecklare som vill hjälpa oss och tillsammans ta klivet in i denna förändring? Dina erfarenheter och din kunskap är värdefull för oss. Har du ledarskapsambitioner? Vi ser gärna att du vill utvecklas inom ledarskap!Vi är en liten grupp med roller som materialplanering, produktionsplanering, logistikutveckling och systemägarskap. Vår styrka i teamet är vårat nära samarbete, förståelse för varandras uppgifter och utmaningar och att vi stöttar och hjälper varandra.Scania har tillsammans med Cummins INC ett Joint Venture för utveckling och produktion av XPI Diesel Insprutningssystem. JV't innehåller ett flertal funktioner såsom utveckling, bearbetning, montering, provning samt inköp och har verksamhet i Juárez Mexiko, Columbus IN USA samt i Södertälje.Nu startar vi upp arbetet med framtidens insprutningssystem som är mindre och effektivare för att stötta Scanias mål med att "driving the shift". Vi arbetar även målinriktat och hängivet med att bidra till och uppfylla Scanias globala miljömål. Vi har högteknologiska provutrustningar och avancerade tvättmaskiner. All montering sker i en ISO klass 8 renrumsmiljö med avancerade mät- och monteringsmaskiner för att uppnå nödvändig prestanda och kvalitet.2022-07-31Ditt uppdrag spänner över hela vår Supply Chain och du kommer ha en central roll inom vår logistikfunktion.Som delprojektledare kommer du att representera logistik i produktintroduktionsprocessen samt arbeta i nära samarbete med övriga delprojektledare. Erat lagarbete bidrar till en kreativ atmosfär som gör skillnad och generera nya idéer och lösningar för att ge oss produktionsprocesser i världsklass.Implementera logistikprocessen inklusive tidplan och ekomomi. Göra processen känd inom projektet och tydliggöra era beroenden.Säkra att vi inom logistik följer vår tidplan och aktiviteter.Sätta upp bla materialflöden, lagerkapacitet, systemuppsättning, inköp och installation av utrustning som tex vagnar, lyftbord, ställage, handdatorer.Säkra material vid prototypbyggnation.Driver, bidrar och stöttar i det tvärfunktionella förbättringsarbetet samt inom den egna gruppen.Vi utför arbetet i nära samarbete med övriga grupper inom produktionsanläggningen men även genom ett nära tvärfunktionellt arbete med vår systerfabrik i Juárez och våra utvecklingsavdelningarna i Södertälje och Columbus.Bidrar till vårt fortsatta arbete med digitalisering.Du arbetar idag som logistikutvecklare inom fordonsbranschen.Du har en naturlig förmåga att leda och kommunicera och arbeta under eget ansvar. Du trivs i ett nära samarbete med andra människor och i en global miljö. Du är strukturerad, målinriktad, bekväm som kravställare och vill arbeta med processutveckling. Att ha ett nära samarbete med produktion och stödfunktioner ser du som ett vinnande koncept för att lyckas med uppdraget.Du har en högskole- eller civilingenjörsutbildning eller Scanias teknikerutbildning samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift.Meriterande är även om du har:Ingenjörsutbildning med inriktning logistik.Kunskap inom Scanias projektledningsverktyg och metoder (PD-processen).Har erfarenhet från projektledning inom logistik och är van vid att arbeta med PEIP.Kompetens inom digitalisering; PowerBI, SQL, LAYCAD och värdeflödesanalyser.Vi erbjuderEn unik möjlighet att arbeta i ett Joint Venture.Möjligheten att få vara med från start av produktintroduktioner och uppdatering av utrustning och ytor för logistik och produktionsprocesser.Arbeta i ett team där inkludering, lagarbete och att vi tar tillvara på våra individuella kompetenser är grunden för vårat samarbete.Flexibla arbetstider samt möjligheten att kombinera arbete hemifrån och på kontoret.En av dina närmaste kollegor kommer även att utses till din handledare för att se till att du får en så bra start som möjligt på ditt nya arbete och knyter nödvändiga kontakter inom och utanför produktionsanläggningen.Ytterligare informationOm du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Maria Peterson, maria.peterson@scania.com Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betygskopior. Vänligen ansök via Scania.com karriärsida så snart som möjligt dock senast 2022-08-21.Vi använder logik- och personlighetstester i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan komma att genomföras för denna tjänst.På grund av semesterperioden mellan vecka 29-32, kommer vi att börja hantera ansökningarna och svara på frågor from. den 15 augusti.Jobb ID: 20224599#LI-HybridScania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com. Varaktighet, arbetstidDagtid Heltid 100%Info vid intervju.Info vid intervju.Sista dag att ansöka är 2022-08-21Scania CV AB6850338