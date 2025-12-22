Logganalytiker
2025-12-22
Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I rollen som Logganalytiker ser du till att verksamheten kan följa upp och analysera aktiviteter som handläggare och tekniker har utfört i våra applikationer. Du arbetar med den logginformation som lagras, från att selektera och samla in data, till att strukturera och presentera den. Mycket av detta sker automatiserat, och utvecklingen går mot en ännu högre grad av automatisering med hjälp av plattformen Splunk.
Som Logganalytiker kommer du att arbeta med olika loggformat, såsom JSON, Tuxedo, WLS samt egna loggformat som skapas av våra verksamhetssystem. Du ansvarar även för återläsning av auditloggar från vårt backup-system. I din vardag har du kontakt med många olika enheter inom Skatteverket. Du blir en del av ett team med ett långsiktigt uppdrag där vi satsar på hållbara, framtidssäkra lösningar och minimerad teknisk skuld. Hos oss är värdeskapande och samhällsnytta alltid i fokus.
Vi befinner oss in en spännande tillväxtfas tillsammans med framåtlutad organisation vilket betyder både ny teknik och växande åtagande för en alltmer data-intensiv verksamhet. Skatteverkets Tekniska Tjänsteenhet (STT) som central IT-organisation har fått i uppgift att leverera framtidens myndighetsmoln som en av tre levererande IT-myndigheter till ett stort antal andra myndigheter. Vår uppgift är att tillhandahålla utvecklade förmågor inom analys, plattform och datapipeline på ett nytt men effektivt och säkert sätt.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar och interna lösningsorienterade workshops. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor IT-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets IT-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html.
Du tillhör IT-avdelningen, med placering i Sundbyberg, Stockholm.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- ha förmågan att kommunicera tydligt och anpassa budskapet efter mottagarens behov och
- förutsättningar uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att kvalitetsgranska och tolka logginnehåll
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av analysmetoder för logghanteringssystem
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Linux
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av skriptspråk.
Det är önskvärt är att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Splunk och/eller erfarenhet från arbete inom myndighet alternativt större komplex organisation.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
På grund av semester under jul- och nyår så kommer vi ha begränsad möjlighet att svara på frågor mellan 23 december och 7 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
