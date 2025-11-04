Ljud och Ljustekniker
2025-11-04
Vi på Teater Scarlet i Stockholm söker nu ljud och ljus tekniker för vår föreställning En Kung På Fall som går på utvalda lördagar med start redan den 8e November. Sista föreställningen går i slutet på Oktober 2026 och det är totalt 19 lördagar under året.
Viktigt att du har möjlighet att vara med under samtliga tillfällen! Det är också viktigt att du har möjlighet att vara med på rep omedelbart på Norrtullsgatan 12 i Stockholm på brygghuset.
Lön: 200 kr i timmen under föreställningarna, 5 timmarspass.
Lön under upplärning innan premiären: 125 kr i timmen.
Datum för föreställningarna:
2025
8:e, 15:e 22:e. November
6e: Decemeber
2026
10:e, 17e januari
14e och 21:e Februari
7e mars, 14e Mars
11e April, 18e April
16e Maj, 23e Maj
13e Juni
5e September
12e September
3:e Oktober
10e Oktober Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: info@eventligan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ljud och ljus Stockholm". Arbetsgivare Eventligan Sverige AB
(org.nr 556840-8321)
Norrtullsgatan 12 (visa karta
)
113 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Teater Scarlet Jobbnummer
9586927