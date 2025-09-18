Life Science Projektledare

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Uppsala
2025-09-18


Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Projektledare för ett uppdrag som omfattar både mjukvara och hårdvara samt samspelet mellan dessa områden.
I rollen ansvarar du för att översätta tekniska lösningar till tydliga tidsplaner och riskbedömningar som kan kommuniceras till olika intressenter, samt för att etablera effektiva arbetsstrukturer i linje med organisationens riktlinjer.
Arbetet kräver god kommunikations- och administrationsförmåga, då du samarbetar med många olika parter på flera nivåer, med skiftande bakgrund och behov.

Publiceringsdatum
2025-09-18

Kravprofil för detta jobb
Ingenjörsexamen med inriktning mot bioteknik eller annat relevant teknikområde
Minst 3 års erfarenhet som projektledare inom systemutveckling för Life Science
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande
Kunskap eller erfarenhet av Biacore

Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rasulson Consulting AB: