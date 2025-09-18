Life Science Projektledare
2025-09-18
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Projektledare för ett uppdrag som omfattar både mjukvara och hårdvara samt samspelet mellan dessa områden.
I rollen ansvarar du för att översätta tekniska lösningar till tydliga tidsplaner och riskbedömningar som kan kommuniceras till olika intressenter, samt för att etablera effektiva arbetsstrukturer i linje med organisationens riktlinjer.
Arbetet kräver god kommunikations- och administrationsförmåga, då du samarbetar med många olika parter på flera nivåer, med skiftande bakgrund och behov.
Ingenjörsexamen med inriktning mot bioteknik eller annat relevant teknikområde
Minst 3 års erfarenhet som projektledare inom systemutveckling för Life Science
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Kunskap eller erfarenhet av Biacore
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
753 22 UPPSALA Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
