Life of Svea söker en videoredaktör

Life of Svea AB / Fotografjobb / Stockholm2021-07-07Life of Svea AB söker en videoredaktör som vill bli en viktig del i ett team som skapar Sveriges starkaste digitala erbjudande mot målgruppen kvinnor 18-45 år. Hos oss får du arbeta på en modern arbetsplats i trevliga lokaler i centrala Stockholm. I vår produktportfölj finns kända varumärken som Familjeliv.se, Modette.se, Loppi.se, Blogg.se och Alltforforaldrar.se.2021-07-07Vi söker en effektiv videoredaktör som är duktig på att editera och producera rörligt material i ett högt tempo. Du kommer att jobba nära våra redaktörer med att producera video som komplement eller alternativ till det vi producerar i textform. Vi ser gärna att du har ett intresse av att engagera och berätta historier i videoform.Om digVi söker dig som är ambitiös och vill utvecklas med modern videoproduktion för webb och sociala medier. Du drivs av nya sätt att använda teknik, tjänster och verktyg för att skapa video effektivt. Med fördel har du erfarenhet från en liknande tjänst, men vi ser även att hungriga nyexade med rätt driv och inställning söker tjänsten.AnsvarstagandeEffektivKreativSjälvgåendeLätt för att samarbetaKunskapskravRelevant utbildning inom digital mediaDuktig på videoredigeringsprogram som Final Cut, Adobe Premiere eller motsvarandeErfarenhet av att producera video för webb och sociala medier.Meriterande: erfarenhet av Canva, Promo eller andra verktyg för mallbaserad produktion av video.Sista dag att ansöka är 2021-08-06Life of Svea ABKungsgatan 12-1411135 STOCKHOLM5852913