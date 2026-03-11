Leveransplanerare
Derome AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-03-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Derome AB i Luleå
, Kalix
, Skellefteå
, Mark
, Uppsala
eller i hela Sverige
Leveransplanerare inom bygg
Vi söker dig som brinner för logistikplanering i byggprojekt och vill vara med där det händer - bygglogistik på riktigt.
Tillsammans med övrigt team från Svensk Bygglogistik kommer ni effektivisera kundens byggproduktion och skapa så bra logistiska förutsättningar som möjligt. Det här är en roll för dig som gillar struktur, planering och kommunikation. Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som leveransplanerare är du en central del i projektets logistikorganisation. Du säkerställer den dagliga logistikplaneringen för byggområdet med mål att minimera hinder och skapa en planerad produktion med hög effektivitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa att ytor, transportvägar och lossningsplatser hålls fria och tillgängliga.
Administrera och arbeta i leverans- och resursplaneringssystemet LogNet, inklusive:
• Planering av leveranser och bokning av resurser som truckar, kranar och andra lyfthjälpmedel.
• Granskning av ansökningar för nya användare.
• Planering och avrop av lossningsresurser.
Genomföra ronder, rekningar och avsyning av transportvägar inför kommande leveranser.
- Hålla dagliga morgonmöten med personal/chaufförer för resurser.
Medverkan på projektets APD- och logistikmöten.
Upprätta invändig APD-plan samt placeringsritningar.
Tjänsten innebär en hög grad av närvaro ute i produktionen där du aktivt för dialog med yrkesgrupper och entreprenörer för att säkerställa att logistiken fungerar i praktiken.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet inom logistik, transport eller bygg. Du har sannolikt arbetat i större byggprojekt och har en god förståelse för byggproduktionens ofta komplexa flöden och processer.
Du arbetar noggrant, strukturerat och metodiskt, och har förmågan att få andra att följa uppsatta planer. Du är van att arbeta i olika system och känner dig trygg i en digital arbetsmiljö.
Vidare har du en mycket god kommunikativ förmåga och trivs i en roll med många kontaktytor och samarbeten över olika yrkesgrupper. Du är serviceinriktad men samtidigt tydlig och trygg i din kravställning. Du tar initiativ, är lösningsorienterad och har lätt för att snabbt omprioritera när situationen kräver det.
Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning, heltid med start omgående. Anställningen kräver laglydighet.
Tjänsten är placerad på arbetsplatsen fem dagar i veckan kl. 7-16. Det finns även möjlighet till ett mer flexibelt upplägg om du bor på annan ort, där du arbetar på plats fyra dagar i veckan och en dag på distans. Vid detta upplägg står vi för resekostnader och logi.
Vi hanterar denna rekrytering själva och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Svensk Bygglogistik genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Bygglogistik är ett dotterbolag inom Derome Bygg & Industri AB.
Bygglogistik är en partner som hjälper beställare av byggprojekt att tänka efter före kring hela logistikprocessen. Vi kan också se till att planerna blir verklighet och att rätt material står på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer till jobbet. Det sparar både tid och pengar, samtidigt som beställaren inte behöver fundera över hur man smartast hanterar alla tusentals transporter som kommer till ett byggområde och hur omgivningen påverkas av dem. För mer info om vår verksamhet: Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome AB
(org.nr 556120-4487) Arbetsplats
Luleå Kontakt
Emelie Ekelund 031-3501687 Jobbnummer
9790898