Leveransbevakare orderregistrerare
Karlskoga Automatsvarvning AB / Lagerjobb / Karlskoga
2026-01-21
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
Karlskoga Automatsvarvning AB i Karlskoga
Karlskoga Automatsvarning är ett starkt växande industriföretag med den senaste tekniken och har ambitioner att alltid bli bättre och alltid utvecklas. Vi har investerat ca 30 miljoner dom senaste 5 åren i ny och modern maskinpark för att växa och klara av framtidens krav. Karlskoga Automatsvarvning tillverkar komplexa svarvade detaljer till ett flertal stora verkstadsföretag både inom och utanför Sverige. Vi är i dagsläget 36 anställda och har en mycket god tillväxt senaste tiden. Verksamheten är förlagd i Karlskoga.
Om Tjänsten: I rollen som leveransbevakare ansvarar du för att rätt information finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Din planeringsförmåga kommer att vara avgörande, då många leveranser löper parallellt och dessa leveranser kan behövas planeras om till deadlines samt flaskhalsar som kan uppkomma i vår produktion. Du kommer få stöd från kontraktsansvariga, logistik samt produktionschef.
Ni kommer ha ett tätt samarbete med produktionsplanerare samt våra kunder inköpare/underleverantörer. Eftersom vi är ett litet företag så finns möjlighet att anpassa rollen efter dina intressen och förutsättningar.Publiceringsdatum2026-01-21Dina personliga egenskaper
Du bör vara ansvarstagande, självgående, serviceinriktad och arbeta systematisk. God samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper vi värdesätter hos dig.
Erfarenhet av MONITOR är meriterande.
Svenskt medborgarskap är ett krav då våra kunder kräver det.Övrig information
Vi erbjuder följande förmåner
Företagshälsovård
Utbildningar
Friskvårdsbidrag
Resultatbonus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: johan@autosvarv.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leveransbevakare/orderreg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Automatsvarvning AB
(org.nr 556081-0144), http://www.autosvarv.com
Maskinvägen 10 (visa karta
)
691 37 KARLSKOGA Jobbnummer
9697898