Legitimerad receptarie/apotekare
Hälso- och sjukvårdsfarmaci/tillverkning, Länssjukhuset Ryhov
Nu finns en spännande möjlighet för dig som legitimerad receptarie eller apotekare att arbeta med beredning av cytostatika och sterila beredningar på vår tillverkningsenhet i Jönköping - ett arbete som gör verklig skillnad för patienterna och ger dig möjlighet till utveckling inom fler delar av vår verksamhet!
Rollen som receptarie/apotekare
Som receptarie eller apotekare på vår tillverkningsenhet i Jönköping arbetar du med beredning av cytostatika och sterila läkemedel. Vi bereder läkemedel i öppna säkerhetsbänkar och inom snar framtid även i isolatorer.
Beroende på tidigare erfarenhet och intresse finns det på sikt möjlighet att bredda din roll och arbeta i någon mer del av vår verksamhet, till exempel avdelningsfarmaci, klinisk farmaci eller beställning av läkemedel på sjukhusets avdelningar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din placering är på Länssjukhuset Ryhov där vår tillverkningsenhet finns. Arbetstiden är vardagar, främst kl. 7.00-16.00.
Din blivande arbetsplats
Område Hälso- och sjukvårdsfarmaci ansvarar för att Region Jönköpings län köper in och använder läkemedel på bästa möjliga sätt. Vi finns på länets tre sjukhus och vår verksamhet omfattar läkemedelsförsörjning till sjukhusen, tillverkning av cytostatika och sterila beredningar, avdelningsfarmaci och klinisk farmaci.
Tillsammans är vi cirka 55 medarbetare, varav omkring 40 medarbetare arbetar i Jönköping. Tillverkning av cytostatika och sterila beredningar sker på Länssjukhuset Ryhov.
Läs gärna mer om vår verksamhet här: Hälso- och sjukvårdsfarmaci som arbetsplats (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/halso-och-sjukvardsfarmaci-som-arbetsplats/)
Hälso- och sjukvårdsfarmaci är en del av Verksamhetsstöd och service. Läs mer om hur vi hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera: Verksamhetsstöd och service som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2025-10-28Profil
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare med behörighet för beredning av extemporeläkemedel. Har du några års erfarenhet av att bereda extemporeläkemedel är det en fördel, men det är inget krav. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift.
I den här rollen är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du är lyhörd och tillmötesgående i ditt sätt. Du arbetar strukturerat och noggrant, och tar ansvar för att hålla hög kvalitet i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Du blir del av en arbetsgrupp med farmaceuter, apotekstekniker och apoteksassistent som har god gemenskap där vi lär av varandra varje dag. Tillsammans utvecklar vi våra arbetssätt för att möta vårdens behov och säkerställa hög kvalitet i allt vi gör.
I tillverkningsenheten jobbar dagligen omkring fem farmaceuter och tre apotekstekniker eller apoteksassistenter. Vi har tydliga och väl inarbetade arbetssätt som gör att arbetet flyter smidigt och uppfyller de kvalitetskrav som ställs på vår verksamhet. När du är ny hos oss får du 6 veckors introduktion och handledning för att komma in i jobbet på ett bra sätt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Kristin Krigsman, kristin.krigsman@rjl.se
, tfn 0702-17 97 47.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 20 november 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansöka så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
