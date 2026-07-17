Legitimerad psykolog till BUP Nyköping
Region Sörmland / Psykologjobb / Nyköping Visa alla psykologjobb i Nyköping
2026-07-17
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) NyköpingPubliceringsdatum2026-07-17Om företaget
BUP-mottagningen i Nyköping söker nu ytterligare medarbetare. Vår strävan är att alltid tillhandahålla god psykiatrisk specialistvård till Sörmlands barn och ungdomar. Målsättningen är att erbjuda ett brett utbud av olika behandlingsmetoder, ett genomföra neuropsykiatriska utredningar med hög kvalitet och att låta aktuell forskning vara vägledande för vårt arbete.
Hos oss får du stor möjlighet att planera ditt arbete och du väljer själv om du vill inrikta ditt arbete mer mot utredning och/eller behandling. Vi ser nyttan i att ha medarbetare med en bredd i teoretisk inriktning och välkomnar sökande med olika kultur- och språkkompetens.
Vi har god trivsel på jobbet, skrattar ofta och håller en fin kollegial stämning. Som ny medarbetare är vi måna om att din introduktion ska göra att du känner dig trygg i arbetet. Du kommer successivt att fasas in i att arbeta självständigt, utifrån din egen takt, med kollegor nära tillhands. Extern handledning erbjuds utifrån teoretisk inriktning i behandlingsarbetet samt för psykologiskt utredningsarbete.
Vi uppmuntrar våra psykologer att gå specialistutbildning och regionen har en STP-studierektor som stöd i detta. BUP har även en PLA, psykologiskt ledningsansvarig.Arbetsuppgifter
Psykologiskt behandlingsarbete och/eller utredningsarbete på specialistnivå utifrån medelsvår till svår psykiatrisk problematik hos barn och ungdomar. Arbetet är till stor del självständigt men sker också i nära samarbete med kuratorer, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. I arbetet ingår samverkan med olika vårdgrannar, såsom habiliteringsverksamhet, skola och socialtjänst.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Erfarenhet av behandlings- och utredningsarbete med barn, ungdomar och deras familjer är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef BUP Nyköping: Kristin Edling Wirén, 072 - 083 62 56
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på BUP Nyköping!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-27.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10005246