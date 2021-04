Legitimerad Optiker till Essilors kundservice - The Workers Of First Impression AB - Optikerjobb i Stockholm

Essilor är marknadsledande leverantör av glasögonglas till optikfackhandeln såväl globalt som i Sverige. Essilor AB är ett helägt dotterbolag till Essilor International S. A. med totalt 74 000 anställda i mer än 100 länder. I Sverige är vi 45 medarbetare och omsätter idag 200 miljoner kronor. Vårt svenska kontor finns i Spånga i fräscha och coronasäkrade lokaler.Kundservice är hjärtat i vår verksamhet där vi bland annat erbjuder våra kunder god kompetens, excellent support, god tillgänglighet och trevligt bemötande. Vår kundservice har gott renommé bland våra kunder och får mycket beröm för service och bemötande. På kundservice blir du en av 14 medarbetare. Teamet har redan idag två legitimerade optiker och vi vill nu utöka med en tredje legitimerad optiker.Som legitimerad optiker jobbar du med support, rådgivning, bedömningar, reklamationer/kundreturer och övriga kundserviceärenden, t. ex orderregistrering, leverans- och fakturafrågor. Det är av stor vikt att våra kunder känner sig trevligt och professionellt bemötta och kan få kompetent support. Då mycket av kundkontakten sker via telefon är det av stor vikt att du känner dig ytterligt bekväm med att prata i telefon, har en positiv framtoning och kan bemöta alla typer av kunder och ärenden. För att förbereda dig på bästa vis inför detta genomgår du en gedigen introduktion i början av din anställning.Då vi levererar glasögonglas hoppas vi att du verkligen älskar glas och tillpassning. Med din optikerbakgrund kommer du även att få stötta övriga i teamet med din expertis.Vi söker dig som:är legitimerad optiker och har minst tre års erfarenhet av att arbeta som glasögonoptikertrivs med att jobba med kunder över telefon och mailtrivs med att felsöka och analysera optiska frågortrivs med att jobba i ett teamär väl förtrogen med Officepaketet såsom Excel, PPT och Wordhar god kunskap i engelska, både i tal och skriftPraktisk informationTjänsten omfattar heltid vid vårt kontor i Spånga.Arbetstid: Heltid, 37,5 h/vecka. Arbetstider är 08:45-17:00 vardagarKollektivavtal: JaDenna rekrytering utförs i samarbete med The Wofi. Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Tom på tom@thewofi.se för mer information. Selektering av ansökningar och intervjuer sker löpande så missa inte chansen att söka tjänsten redan idag! Senaste ansökan 30 april 2021.Sökord: Optiker, Optician, Optik, Kundtjänst, Customer ServiceVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-11Lön enligt överenskommelse