Legitimerad optiker Aleris ögon Helsingborg
Vi på Aleris Ögon Helsingborg är mitt uppe i en spännande tillväxtresa - och nu söker vi dig, en driven och engagerad optiker, som vill vara med och forma framtidens ögonsjukvård. Hos oss blir du en nyckelspelare i ett nära och tvärprofessionellt team, där din kompetens värdesätts och utvecklas.Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Aleris har tio ögonmottagningar från Umeå i norr till Malmö i söder. Vi håller erkänt hög medicinsk kvalitet och har mycket nöjda patienter. Vår erfarna personal genomför cirka 60 000 mottagningsbesök och 20 000 kataraktoperationer per år. Vi diagnostiserar och behandlar flera olika ögonsjukdomar. På några kliniker gör vi polikliniska operationer, injektioner i glaskroppen, har ortoptistverksamhet och är specialiserade på torra ögon.
Vår klinik ligger centralt beläget i Helsingborg. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne men välkomnar också privat- och försäkringspatienter. Med över 6000 mottagningsbesök och ca 2500 gråstarrsoperationer per år, är vi en viktig aktör inom ögonvården i regionen.
Vår tekniska utrustning håller högsta standard, och hos oss arbetar du sida vid sida med erfarna ögonspecialister och engagerade kollegor. Här är arbetsmiljön trygg, modern och kollegial.
Rollen
Som optiker på Aleris får du en varierad och stimulerande arbetsvardag med stort eget ansvar. Du kommer att:
Utföra synfältsundersökningar, OCT och andra förberedelser inför läkarbesök
Egen mottagning och bedömningar
Arbeta nära kirurger, läkare, ögonsjuksköterskor, undersköterskor i ett välfungerande team
Vi söker dig som trivs med att kombinera teknik och empati, och som har ett skarpt kliniskt öga men också värnar om patientens helhetsupplevelse.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En individanpassad introduktion där du får en tydlig start i rollen
Tillgång till Aleris Förmånsportal med t.ex. friskvårdsbidrag och personalrabatter
En trygg arbetsmiljö, korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Möjligheter att påverka och utvecklas - både inom ditt yrkesområde och på kliniken
Frukost varje dag
Om dig
Du är legitimerad optiker med några års erfarenhet
Du är noggrann, flexibel och brinner för högkvalitativ patientvård
Meriterande: erfarenhet av refraktiv kirurgi, arbete i journalsystemet Melior och trygghet i en självständig optikerroll
Framför allt är du en lagspelare med positiv energi och god kommunikationsförmåga
Anställningsvillkor Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 3-6 månader, med goda chanser till förlängning. Omfattning: 80% Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finnsSå ansöker du
Har du frågor? Kontakta gärna: Jessica Möller, Enhetschef 070-190 61 92 jessica.x.moller@aleris.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Gasverksgatan 9 (visa karta
)
252 18 HELSINGBORG
