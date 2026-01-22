Legitimerad optiker
2026-01-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Optiker med hjärta för kvalitet och gemenskapVill du arbeta i en miljö där varje kund och varje kollega räknas? Hos oss får du tid att göra ett riktigt bra jobb - och möjlighet att växa tillsammans med engagerade kollegor. Vi söker dig som vill bli en del av ett familjeföretag med lyhört ledarskap, stark gemenskap och fina utvecklingsmöjligheter.
Optiker Almå har funnits sedan 1969 och är idag en modern optikerverksamhet där kompetens och omtanke går hand i hand. Vi är fem legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet, varav flera har vidareutbildning inom synergonomi och klinisk optometri. Med högteknologisk utrustning och kontinuerlig kompetensutveckling ligger vi i framkant - och vi gör det med värme och professionalism.
Din roll hos oss
Som optiker hos oss får du en varierad och självständig vardag. Du kommer att:
- Göra grundliga synundersökningar med fokus på kvalitet och individanpassad vård
- Arbeta med remisser från sjukvården och specialiserade undersökningar
- Vara delaktig i hela kundresan - från undersökning till bågval och enklare verkstadsarbete
- Bidra till utveckling och kunskapsdelning i ett team där vi lär av varandra
Vi värdesätter nyfikenhet, bredd och viljan att lära och växa inom yrket.
Vi är nyfiken på dig som...
- Är legitimerad optiker med intresse för både kliniskt arbete och personlig kundkontakt
- Trivs i en miljö där man hjälps åt, är lyhörd och tar ansvar för varandras och kundernas välmående
- Uppskattar frihet under ansvar och en vardag där du faktiskt har tid att ge kunden det där lilla extra
Vi erbjuder
- Lyhört och stöttande ledarskap - tydliga förväntningar och stor frihet
- Utvecklingsmöjligheter - uppmuntran till vidareutbildning och specialisering
- Familjär kultur - frukostmöten, gemensamma aktiviteter och härlig gemenskap
- Konkurrenskraftig lön och fina förmåner
Arbetstiderna är dagtid, med en lördag i månaden (ej juni-augusti).
Tjänstens omfattning är flexibel enligt ök deltid/heltid.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi rekryterar löpande.
Välkommen till ett företag där vi tar hand om varandra lika väl som våra kunder.
Optiker Almå - Din lokala expert sedan 1969
Optiker Almå är ett familjeägt företag med lång tradition och starkt fokus på kvalitet och kundupplevelse. Sedan starten 1969 har vi utvecklats till en modern optikerverksamhet där kompetens och omtanke går hand i hand.
Idag består teamet av fem legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet, varav flera har vidareutbildning inom synergonomi och klinisk optometri. Vi erbjuder avancerade synundersökningar med hjälp av högteknologisk utrustning och kontinuerlig kompetensutveckling. Ersättning
