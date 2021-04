Legitimerad läkare till Achima Care Ekeby vårdcentral - Achima Care AB - Läkarjobb i Helsingborg

Achima Care AB / Läkarjobb / Helsingborg2021-04-07Nu söker vi en legitimerad läkare till Achima Care Ekeby vårdcentral i Skåne!Achima Care Ekeby vårdcentral är en liten mysig vårdcentral på landet med omkring 4.700 listade patienter. Vi har två rutinerade allmänläkare som nu söker en tredje kollega för att kunna vidareutveckla vården för alla goa Ekebybor med omnejd.Hos oss kommer du arbeta med din egen lista av patienter för att bibehålla en hög kontinuitet. På vår vårdcentral arbetar vi nära andra yrkeskategorier och samverkar runt patienten för bästa omhändertagande. I rollen kommer du ha stor frihet att påverka din arbetssituation. Det ingår kliniskt arbete där kvalité och patientsäkerhet i den medicinska behandlingen står i fokus.Hos oss råder stor trivsel och arbetsglädje vilket vi och inte minst våra patienter lägger märke till. Vi är mycket måna om våra medarbetare och ser till att vi har roligt tillsammans. Gå gärna in på vår Facebook-sida för att lära känna oss via våra videoklipp som vi släpper varje fredag.2021-04-07Arbetstid vardagar dagtidTillträde enligt överenskommelse med verksamhetschefenHeltid alternativt deltid enligt överenskommelseOm AchimaAchimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan år 2004. Idag driver vi flera vårdcentraler samt rehabenheter runt om i landet, alla med samma hälsofrämjande inriktning. Achima Care Ekeby ligger utanför Helsingborg och vårdcentralen har drygt 20 medarbetare.För mer information om tjänsten hör gärna av dig till verksamhetschef Isak Lindstedt på isak.lindstedt@achima.se alternativt 042-406 09 28.Urval och rekrytering sker löpande. Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Achima Care AB5674961