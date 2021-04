Legitimerad Arbetsterapeut - Årjängs kommun, Stöd och omsorg - Sjukgymnastjobb i Årjäng

Årjängs kommun, Stöd och omsorg / Sjukgymnastjobb / Årjäng2021-04-13I Årjängs kommun vill vi möta framtiden med att tänka nytt och annorlunda. Det är viktigt att vi kopplar upp oss mot det som växer, tänker plats och arbetsplats tillsammans och tar vara på möjligheter som finns. Därför har vi idag ett antal pågående samarbeten med bland annat Karlstads universitet och näringslivet. Här finns det utrymme för nya människor och idéer.Var med på resan i Värmlands tillväxtkommun #näringsrikaårjäng2021-04-13Vi söker nu en arbetsterapeut som vill jobba med att ge stöd åt personer med funktionshinder och äldre. Inom ert arbetsområde ligger att jobba med hemtagningar från sjukhus till hemmet, göra bedömningar, förskrivning och utprovning av hjälpmedel samt handleda vårdpersonal.Detta görs i ordinärt boende samt på våra LSS boenden.I kommunen arbetar vi med tvärprofessionella träffar i form av teamträffar där du blir en naturlig del. Det är meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat inom kommunal vård. Arbetet ställer höga krav på självständighet samtidigt som god samarbetsförmåga är ett lika stort krav.Leg Arbetsterapeut.God svenska i både tal och skrift.Meriterande om du har erfarenhet av kommunal verksamhet.Giltigt B-körkort är ett krav.Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas.Vi lägger stor vikt läggs vid personlig lämplighet.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.ÖVRIGTVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. , upphör: 2021-12-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Årjängs kommun, Stöd och omsorg5687730