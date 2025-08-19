Leg tandläkare Brunflo
2025-08-19
Välkommen till oss på Folktandvården Brunflo! Vi vill bli fler och söker nu 2 tandläkare.
Här arbetar ett härligt gäng tillsammans i en trivsam miljö i de natursköna omgivningarna mitt i samhället med närhet till stad. Kliniken ligger 15 kilometer söder om Östersunds centrum och har goda kommunikationsmöjligheter till och från Brunflo.
Att arbeta på kliniken innebär ett samarbete inom och mellan alla yrkeskategorier för att ge patienterna bästa tänkbara vård. Här erbjuder vi ett samarbete med glada, erfarna och engagerade arbetskamrater, som har roligt tillsammans på jobbet. Beredskapen att hjälpa varandra är hög. Vi vill se både verksamheten och individer utvecklas och växa.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Vi söker dig/er som vill arbeta inom ett brett område med barn och vuxentandvård samt våra prioriterade grupper. Flexibilitet, ansvar och engagemang är egenskaper som vi värdesätter, och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vare sig du har tidigare erfarenheter av tandläkaryrket, nyutexaminerad eller kanske i slutet av din tandläkarutbildning så är du varmt välkommen att söka till oss.
Vi erbjuder handledning av våra inspirerande och mycket kompetenta tandläkare på kliniken samt deltagande i vårt handledningsprogram under två år. Utvecklingsplan skapas årligen tillsammans med din chef för en individuell kompetensutveckling.Kvalifikationer
* Svensk tandläkarlegitimation
* Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
* B-körkort
* Det är meriterande om du har vana av att arbeta i T4.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Folktandvården i länet har femton allmäntandvårdskliniker, varav fyra kliniker är belägna i Östersundsområdet och resterande i övriga delar av länet. I Östersund finns specialisttandvård som också är en del i folktandvårdens verksamhet. För medarbetarna i Folktandvården Region Jämtland Härjedalen erbjuds olika förmåner som t.ex:
• Glesbygdstillägg
• Friskvårdsbidrag
• Föräldrapenningstillägg
• Tjänstepension
• Personalförening
• Förmånsportal via Benifex
• Extra semesterdagar efter 40
• Arbetstidsmodell 80-90-100
Ring oss gärna så berättar vi mer!https://regionjh.se/jobbfolktandvarden
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvården Brunflo Kontakt
Enhetschef/Verksamhetschef
Elisabeth Wasell elisabeth.wasell@regionjh.se 076 135 73 94 Jobbnummer
9464057