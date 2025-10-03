Leg psykoterapeut för behandlingstjänst
S:T Lukas i Östergötland / Psykologjobb / Norrköping Visa alla psykologjobb i Norrköping
2025-10-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S:T Lukas i Östergötland i Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Välkommen till S:t Lukas - en dynamisk och mångsidig organisation som strävar efter att skapa meningsfulla förändringar och främja psykologisk hälsa med det goda samtalet som ledstjärna. Vi drivs av idéburna och ideella föreningar och verksamheten är religiöst och politiskt obunden med mottagningsverksamhet på 40 platser runt om i landet. Genom att erbjuda kvalificerade tjänster till privatpersoner, regioner, företag och organisationer strävar vi efter att skapa en positiv förändring genom psykoterapi, par- och familjeterapi, handledning, krisstöd och förebyggande insatser. Hos oss är varje samtal en resa mot helhet och balans där känslomässiga, sociala och existentiella behov får den uppmärksamhet de förtjänar.
Vi söker nu en engagerad legitimerad psykoterapeut som vill vara en drivande person i vårt team. Vi ser fram emot att välkomna dig till en roll där det psykoterapeutiska uppdraget står i fokus, med samtidig möjlighet till handledningsuppdrag och utbildningsinsatser. Din grundutbildning är t.ex. psykolog eller socionom. Du bör ha två års erfarenhet som psykoterapeut alt. nyutexaminerad med tidigare erfarenhet inom psykiatri. Handledarutbildning är meriterande.
S:t Lukas Östergötland utgörs av en trygg, erfaren och professionell personalgrupp med kompetenser inom olika teori- och metodinriktningar. Vi är en liten grupp där relationsskapande förmåga och samarbete är viktigt, samtidigt som vi uppmuntrar integritet och stort eget ansvarstagande.
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö som främjar frihet och självständighet, där varje dag bjuder på variation och en bredd av intressanta uppdrag. Möjlighet till egen handledning, utbildning och friskvård erbjuds. Tjänsten omfattar 100% tjänstgöringsgrad eller enligt överenskommelse, med sex månaders provanställning. Tjänsten innebär arbete på mottagning både i Norrköping och i Linköping med hänsyn till hemvistort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: daniel.roos@sanktlukas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S:T Lukas i Östergötland
, https://sanktlukas.se/norrkoping/
Wadströmsgatan 12 (visa karta
)
603 50 NORRKÖPING Arbetsplats
S:t Lukas I Östergötland Kontakt
Verksamhetschef
Daniel Roos daniel.roos@sanktlukas.se 0760509434, 0739625272 Jobbnummer
9539446