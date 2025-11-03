Leg. Psykolog/Organisationskonsult
2025-11-03
Hälsan och Stressmedicin är en del av Västra Götalandsregionen med verksamhetsdelarna Hälsan och Arbetslivet, regionövergripande uppdrag avseende arbetsmiljö och hälsa, Gröna Rehab samt Institutet för Stressmedicin. Förvaltningens uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag, samt förbygga ohälsa, stress och förbättra arbetsmiljön genom forskning, kunskapsspridning och våra regionövergripande uppdrag. Tillsammans skapar våra verksamheter ett värde för medarbetarna i VGR samt främjar en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Beskrivning
Hälsan och Arbetslivet, Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, består av 5 enheter som finns representerade i Skaraborg, Fyrbodal, Södra Älvsborg och Göteborg.
Hälsan och Arbetslivet arbetar utifrån ett systematiskt arbetsmiljöperspektiv (SAM) inom områdena medicin, ergonomi, hälsopromotion, miljö, teknik och beteendevetenskap. Vi deltar i ett flertal projekt, såväl regionala som nationella, inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering och kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för våra anställda.
Ta gärna del av vår film som beskriver vår verksamhet inom Hälsan och Arbetslivet
Vi är också stolta att meddela att vi har nu i oktober vunnit priset Stämgaffeln 2025 - Årets företagshälsa.
Nu söker vi en Leg. Psykolog/Organisationskonsult till vår enhet Masthugget i Göteborg.

Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss arbetar du efter vårt övergripande uppdrag, vilket innebär att bistå olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen med expertis och stöd i syfte att säkerställa god arbetsmiljö. Utgångspunkt i arbetet är att skapa och bibehålla goda relationer med regionens chefer, HR och medarbetare. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå och är av främjande, förebyggande eller återskapande karaktär.
Du kommer att ingå i ett team, där du utifrån våra kunders behov samarbetar med övriga kompetenser: ergonomer, företagsläkare, företagssköterskor, hälsostrateger, arbetsmiljöingenjör samt sekreterare.
Arbete på grupp- och organisationsnivå innefattar exempelvis chefsstöd, grupp- och ledarutveckling, konflikthantering samt genomförande av workshops och utbildningar. Det kan också förekomma olika former av kartläggningar och utredningar, såsom arbetsmiljökartläggning eller utredning av kränkande särbehandling.
Arbete på individnivå innebär att, utifrån huvudsakligen arbetsrelaterade behov, ge samtalsstöd och behandling, medverka i rehabiliteringsprocesser, genomföra arbetsförmågebedömningar samt samverka med individernas chefer, på vars uppdrag du arbetar.
Vi erbjuder
Är du intresserad av teamarbete, vill bidra till en välfungerande verksamhet och ett gott arbetsklimat kan vi erbjuda dig ett intressant arbete med goda arbetsvillkor. Vi kan erbjuda ett arbete med stora möjligheter till självständigt arbete där du själv är med och planerar din tid. Du får möjlighet till utveckling och fortbildning, och vi erbjuder handledning löpande.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren leg. psykolog gärna med specialistkompetens inom arbets- och organisationspsykologi eller organisationskonsult med utbildning inom KBT lägst steg 1 och annan jämförbar utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom organisations-, grupp- och ledarutveckling. Erfarenhet av intäktsfinansierad verksamhet samt erfarenhet av företagshälsovård är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Hälsan och Stressmedicin, Hälsan och Arbetslivet, Göteborg Kontakt
Rebecca Bleckert, enhetschef 0735-981724 Jobbnummer
9586802