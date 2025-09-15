Leg psykolog
2025-09-15
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Karlshamn
, Nässjö
, Karlskrona
, Kalmar
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du nyfiken på sambandet mellan arbete och hälsa och vill arbeta för att ge människor goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv och privatliv? Falck i Växjö växer och söker nu flera nya kollegor! Är du vår nya Psykolog?
Som Leg. psykolog på Falck hälsa och arbetsliv arbetar du konsultativt och skräddarsytt mot våra kunder som ett stöd för chefer, kontaktpersoner och anställda. Du levererar både digitalt och fysiskt till lokala och nationella kunder inom en mängd branscher; privat och offentlig sektor, större och mindre verksamheter vilket ger en intressant bredd på tjänsten. Tyngdpunkten ligger på att genomföra insatser på individnivå, men även uppdrag på grupp- och organisationsnivå i form av exempelvis kartläggningar, utbildningar och handledning av grupper. Du arbetar tvärfunktionellt tillsammans med företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare och fysioterapeuter som jobbar samspelande med våra kunder och deras medarbetare mot goda resultat.
• Du kommer bl.a. att arbeta med:
• Stödsamtal och samtalsbehandling med fokus på rehabilitering
• Handledning av individer och grupper'
• Konflikthanteringar och chefsstöd
• Psykosociala arbetsmiljöfrågor
• Kartläggningar
Vi söker dig som är leg psykolog med intresse och erfarenhet av att arbeta med insatser kopplade till arbetsrelaterad ohälsa, utveckling av grupper och individer samt utbildningar inom vårt område. Du har:
• erfarenhet av individsamtal, utbildning och grupper
• god datavana samt intresse och gärna erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med online-baserade metoder
• behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• erfarenhet av att ha arbetat med KBT, ACT, eller FACT (meriterande)
• vidareutbildning inom eller erfarenhet av området rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö (meriterande)
• erfarenhet från företagshälsa eller privat vårdgivare (meriterande)
Som person är du;
• trygg i din yrkesroll, strukturerad och arbetar systematiskt med analys, genomförande och uppföljning
• drivande och ser sambandet mellan individ, grupp och organisation och har förmåga att omsätta det till effektiva insatser i relation till kund
• kommunikativ och relationsbyggande med lyhördhet för kundens behov
• en utpräglad lagspelare med förmåga att jobba med olika yrkeskompetenser såväl som självständigt
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal, med bra förmåner
• Tillgång till ett nära och coachande ledarskap, trevliga kollegor och ett bolag som värnar om hela människan!
• Att jobba som en viktig nyckelresurs i tvärfunktionella team med spetskompetens inom hälsa och arbetsliv
• Självständigt och omväxlande arbete men med kollegor över hela landet för kunskaps-och erfarenhetsutbyte i olika digitala/fysiska forum
• Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
• Ett kreativt utrymme att skräddarsy lösningar till våra kunder som finns representerade inom alla branscher, med möjlighet att påverka och skapa resultat på både individ-och organisationsnivå
• Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion

Publiceringsdatum 2025-09-15
Tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad 100 % eller enligt överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten kan innehålla resor vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Sabina Ståhle på sabina.stahle@falcksverige.se
alternativt tel nr 0470-726715.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-09. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
9509565