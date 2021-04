Leg lärare i Sv/En till våra särskilda undervisningsgrupper - Vänersborgs Kommun - Grundskolelärarjobb i Vänersborg

Vänersborgs Kommun / Grundskolelärarjobb / Vänersborg2021-04-082021-04-08Här på Torpaskolan årskurs 7-9 pågår ett spännande arbete med bland annat systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering i fokus! Vi söker nu dig som vill följa med oss på denna resa och som har lärarlegitimation och behörighet att undervisa våra elever i våra särskilda undervisningsgrupper.För att våra elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar har vi som personal en viktig roll att stimulera och utmana våra elever. För att lyckas med detta på bästa sätt arbetar vi självklart i nära samverkan med våra elever, men även med deras vårdnadshavare. Genom att vara engagerade och professionella i vår yrkesroll är vi övertygade om att vi kan förbereda våra elever inför framtiden på bästa sätt.Det kollegiala lärandet och samarbetet är för oss otroligt viktigt - tillsammans kan vi verkligen göra bra bättre!Som lärare hos oss kommer du att tillsammans med övriga kollegor och elever arbeta för att utveckla och förbättra vår verksamhet för att ge elever i behov av stöd undervisning i ett mindre sammanhang. Du kommer även ingå i ett större arbetslag tillsammans med en årskurs i grundskolan 7-9, och du behöver ta ett mentorsansvar och ha en mycket god samarbetsförmåga med de elever och vårdnadshavare som ingår i de särskilda undervisningsgrupperna. Du ser digitaliseringens fördelar och kan undervisa samt ha möten med elever och vårdnadshavare via dator om det behövs. Vår helhetsidé på Torpaskolan är "Tillsammans lär vi för framtiden i ett tydligt, omsorgsfullt och positivt sammanhang". Det ställer krav på oss alla att verkligen försöka arbeta tillsammans och vara villiga att lära oss nytt samt att vi hela tiden strävar efter förbättringar.Du leder, planerar, genomför, utvärderar och bedömer utifrån varje enskild elev. Du är strukturerad och van att dokumentera. Du är lyhörd för elevernas individuella förutsättningar och behov och arbetar för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att skapa ett bra klassrumsklimat för alla elever. Du ser det kollegiala lärandet som en självklarhet och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande och olika kommunikationsverktyg. Det är bra om du har kunskaper om att kunna hantera individer med olika NPF-variationer.Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolan.Vi söker dig som är behörig i Sv/En, och det är meriterande om du är utbildad speciallärare eller/och har kompetens att undervisa i fler ämnen.Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livetOlika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun? Starta introduktionen genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn för att få ett diplom efter genomförd introduktion. Ditt namn registreras ingenstans.Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - surfa in på vår sida jobba i kommunen.Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här.Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-08-09 eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningmånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-01Vänersborgs kommun5679955