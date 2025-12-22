Leg. Lärare F-3
Vänersborgs kommun, Skola F-6, Mariedalsskolan / Grundskollärarjobb / Vänersborg Visa alla grundskollärarjobb i Vänersborg
2025-12-22
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Skola F-6, Mariedalsskolan i Vänersborg Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning
Vi söker en passionerad och engagerad legitimerad lärare för årskurs 1-3 som vill göra skillnad i våra elevers liv! Som lärare kommer du att spela en central roll i utvecklingen av våra unga elever i deras tidiga skolgång.
Du kommer att inspirera och motivera dem att upptäcka glädjen i lärande och skapa en positiv lärmiljö där varje barn kan nå sin fulla potential.
I denna roll är det viktigt att du har en god pedagogisk insikt och en empatisk förmåga för att kunna möta varje elevs unika behov. Du ska kunna arbeta självständigt samtidigt som du är en aktiv del av vårt team. Kreativitet och problemlösande analysförmåga kommer vara avgörande i din undervisning och i styrandet av klassrummet. Ledarskap och omdöme är också väsentliga egenskaper för att kunna skapa en trygg och stimulerande lärmiljö.
Som en del av vår skola kommer du att:
- Utveckla och genomföra inspirerande lektioner
- Uppmuntra samarbete och gemenskap bland eleverna
- Skapa en lärande och inkluderande atmosfär
- Följa upp och utvärdera elevernas utveckling
- Arbeta nära kollegor och vårdnadshavare för att stödja elevernas lärande
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som är redo att ta sig an denna viktiga och givande uppgift. Tveka inte att söka och bli en del av vårt fantastiska team!Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad lärare för årskurs 1-3 kommer du att spela en avgörande roll i våra elevers utveckling och lärande. Du kommer att:
- Planera, genomföra och utvärdera undervisning som anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar.
- Skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna känner sig sedda och hörda.
- Samverka med kollegor och vårdnadshavare för att främja elevernas utveckling och lärande.
- Identifiera och stödja elever med särskilda behov genom att erbjuda anpassningar och individuellt stöd.
- Främja en kreativ och problemlösande inlärningsprocess där eleverna uppmuntras att tänka kritiskt och självständigt.
Din pedagogiska insikt och empatiska förmåga kommer att vara avgörande för att skapa en miljö där varje elev kan växa och utvecklas. Kvalifikationer
- Legitimerad lärare för årskurserna 1-3Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat fram till juni 2027.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Skola F-6, Mariedalsskolan Kontakt
anna edensvärd 0521-721049 Jobbnummer
9658536