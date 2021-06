Leg. Fysioterapeut - Sala kommun - Sjukgymnastjobb i Sala

Sala kommun / Sjukgymnastjobb / Sala2021-06-27Sala är en trivsam småstad med ett centralt geografisk läge och goda allmänna kommunikationer. I kommunen bor ca 22 800 invånare varav 2 000 har kommunen som arbetsgivare.Rehabteamet i Sala kommun är en del av Vård och Omsorg och består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistent. Rehabteamet arbetar med hela kommunen som arbetsplats men utgår från kontorslokaler som ligger centralt i Sala, och det är nära till kollektiva transporter såsom tåg och buss till/från Västerås, Uppsala, Enköping och Avesta. Vi är ett härligt och ambitiöst gäng som verkligen brinner för att våra patienter ska få bästa möjliga vård utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Som ett led i omställningen mot nära vård utökar vi verksamheten och därför söker vi nu en fysioterapeut som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss!2021-06-27Som fysioterapeut i Sala kommun arbetar du dagtid, vardagar. Du erbjuds en positiv arbetsmiljö med engagerade, kunniga och erfarna kollegor. Du har ett nära samarbete med arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal, men samarbetar också med enhetschef, rehabassistent, biståndshandläggare och externa aktörer.Arbetet ställer höga krav på självständighet då du har ansvar för att själv strukturera dina dagar och planera dina patientbesök. Du ansvarar för att genom ett personcentrerat förhållningssätt utföra fysioterapeutiska bedömningar, åtgärder och uppföljningar, tex. träning, hjälpmedelsförskrivning, delegering till omvårdnadspersonal. Du har en självklar och aktiv roll i teamarbetet kring patienterna. Utöver det patientnära arbetet ingår även i arbetsuppgifterna att stötta och handleda omvårdnadspersonal i bland annat rehabiliterande förhållningssätt, ergonomi och förflyttningsteknik. Det kan även bli aktuellt att handleda studenter från fysioterapeutprogrammet.Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut alt. sjukgymnast, gärna med ett par års erfarenhet inom yrket. Tidigare erfarenhet inom kommunal rehabilitering är meriterande, likaså om du har fördjupad kunskap inom t.ex. geriatrik eller demenssjukdomar. Har du sedan tidigare förskrivningsrätt för hjälpmedel i Västmanland ses detta också som meriterande.Du behöver ha god samarbetsförmåga samt förmåga att på ett pedagogiskt sätt kommunicera med bla. patienter och omvårdnadspersonal. Arbetet är självständigt och omväxlande vilket ställer stora krav på såväl professionsspecifik kunskap som god empatisk förmåga och flexibilitet. Du är ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. Du har lätt för att ta egna initiativ och känner dig trygg med att fatta beslut inom professionens ansvarsområde. Du är strukturerad och har god förmåga att prioritera då arbetsuppgifterna är omväxlande och av olika karaktär.B-körkort och vana att köra bil är ett krav, du behöver också kunna cykla. Arbetet kräver datorvana samt god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.AnställningsvillkorTillsvidareHeltid 100%Tillträde under höstenIndividuell lönesättning tillämpasArbetstid: dagtid helgfri måndag-fredagAnsök senast 1 augusti. Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Vi tar inte emot ansökningar via e-post.UpplysningarVill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:Enhetschef Therese Pettersson, tfn. 0224-74 93 47, therese.pettersson@sala.se Bitr. enhetschef Maud Zachrisson, tfn. 0224-74 91 65, maud.zachrisson@sala.se Fackliga kontakter:Fysioterapeuterna, Elin Allard, tfn. 0224-74 93 64, elin.allard@sala.se Välkommen med din ansökan!Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-01Sala kommun5831951