Ledningsassistent till Esplunda Lantbruk
2026-04-30
Välkommen till Esplunda Gård - ett familjeägt lantbruk med anor från 1500-talet. Här förenar vi tradition med modern teknik och hållbart arbetssätt i ett engagerat och glatt team. Nu söker vi en engagerad ledningsassistent!
Om rollen
Som ledningsassistent hos oss arbetar du nära ledningen och en viktig del av verksamhetens nav. Du är vårt administrativa stöd och i det ingår till exempel att vara behjälplig vid planering och strukturering av ledningsuppgifter.
I rollen ingår även att hantera våra interna löner och tillhörande personaladministration.
Du får en central roll i en varierad vardag där säsongerna sätter sin prägel och där din förmåga att ligga steget före gör skillnad.
Arbetet innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på att du kan kommunicera, strukturera och prioritera. Rollen kan utvecklas utifrån dina styrkor och drivkrafter.
Vem är du?
För att trivas på Esplunda är du positiv, nyfiken och lösningsorienterad. Du tycker om att samarbeta och drivs av att underlätta för andra.
Du trivs i en jordnära miljö med skog och natur runt knuten.
Du är en relationsskapande och ansvarstagande person med hög integritet. Du har förmågan att finnas till där du behövs och kan snabbt ställa om och prioritera om utan att tappa tråden. Det är viktigt för dig att leverera i tid och du tar ansvar för att säkerställa att du förstår och har förutsättningar för uppgiften. Du kommunicerar rakt, öppet och ärligt som ett medel för att gå i mål med arbetsuppgifterna.
Du har erfarenhet från en koordinerande roll eller liknande verksamhet. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet av lönearbete och personaladministration.
Du är trygg i Microsoft Office och van att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av bokföring.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt kan kommunicera på engelska.
Intresse för lantbruk ser vi som positivt, men är inget krav.
Vilka är vi?
Strax utanför Enköping ligger Esplunda. Gården har funnits i familjen sedan 1547 och drivs idag av Per Nilsson, 15:e generationen i rakt nedstigande led.
Idag bedriver vi ett modernt lantbruk där tradition, kvalitet och utveckling går hand i hand. Vår verksamhet består av växtodling, grisproduktion och uppfödning av mjölkraskvigor samt viss entreprenadverksamhet. På Esplunda arbetar cirka 15 ordinarie medarbetare samt säsongs och helgpersonal med olika erfarenheter och bakgrunder. Tillsammans driver vi verksamheten framåt i en miljö präglad av samarbete, ansvar och engagemang.
Här arbetar vi nära naturen men med blicken framåt. På Esplunda är vi stolta över det vi gör och värdesätter människor som vill bidra, utvecklas och vara en del av något långsiktigt.
På Esplunda arbetar vi efter vår värdegrund
• Jordnära
• Professionella
• Lönsamma
• Hållbara
• Tillsammans
Välkommen med din ansökan!
Ort: Esplunda, Enköping
Tjänstgöringsgrad: Utgångspunkt 50-75 %, med huvudsaklig närvaro på Esplunda.
Skicka din ansökan: Välkommen med din ansökan till maria@esplunda.com
Sista dag att ansöka är Urval och intervjuer sker löpande, Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt dock senast 2026-05-31.
För frågor om tjänsten kontakta VD Per Nilsson 0706-335481 Så ansöker du
E-post: maria@esplunda.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Esplunda Lantbruk AB
(org.nr 556568-5137)
För detta jobb krävs körkort.
