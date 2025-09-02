Ledarstädare till Västerås
S H O S AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2025-09-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S H O S AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Uppsala
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker Ledarstädare till Västerås för städuppdrag både mot privat- och företagskunder.
Våra städuppdrag ligger i Västerås och arbetstider är på dagtid.
Vi har kollektivavtal och erbjuder en bra arbetsmiljö med trevliga kollegor och utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som har energin och finner glädje i att städa samt har öga för detaljer.
I rollen som ledarstädare är det viktigt att kunna samarbeta och leda sin kollega samt följa upp kvalité och genomföra egenkontroll.
Ledarstädare erhåller lönetillägg.
Körkort är meriterande.
Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: jobb.vasteras@svenskahemochstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ledarstädare Västerås 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S H O S AB
(org.nr 556952-8549) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås Jobbnummer
9488687