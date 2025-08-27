Lead Developer (.NET) inom Djurhälsa
2025-08-27
Vill du vara med och bygga nästa generations digitala lösningar som förbättrar livet för både djur och människor?
Vi söker nu en Lead Developer till ett bolag i tillväxtfas med starkt fäste i sin nisch och en produkt som redan används brett inom branschen.
VI utvecklar en digital plattform för planering, dokumentation och kommunikation inom djurhälsa. Användarna finns inom flera yrkeskategorier; bl.a. veterinärer, djurägare, försäkringsbolag och andra professionella aktörer. Plattformen är etablerad på den svenska marknaden och företaget befinner sig nu i en internationell expansionsfas.
Om rollenSom Lead Developer blir du en nyckelperson i utvecklingen av nästa generations tekniska lösningar. Rollen kombinerar hands-on utveckling med tekniskt ledarskap, där du leder det dagliga arbetet och säkerställer att lösningarna är robusta, innovativa och skalbara.
Tekniskt ledarskap: Du sätter struktur och standarder för kodkvalitet och driver tekniska initiativ.
.NET-expertis: Din djupa erfarenhet inom .NET blir avgörande för att vidareutveckla och stärka plattformens backend-arkitektur.
Hands-on kodning: Du deltar själv aktivt i utvecklingen, från kodning till optimering och debugging.
Samarbete & innovation: Du arbetar nära produktägare och andra nyckelpersoner för att omsätta idéer till lösningar som används av tusentals användare i branschen.
Vi erbjuder En nyckelroll i ett bolag med global potential och stor påverkan i djurhälsobranschen.
Möjlighet att påverka produktens tekniska riktning i en expansionsfas.
Ett engagerat och kunnigt team som värderar innovation, kreativitet och kvalitet.
Konkurrenskraftigt ersättningspaket och möjlighet till optionsprogram.
Plats och kultur Kontor i Stockholm med flexibla hybridarbetsmöjligheter.
En öppen och entreprenöriell kultur som uppmuntrar initiativ, teamwork och personlig utveckling.
Ansökningsprocess
Är du en passionerad .NET-utvecklare som vill ta nästa steg och leda utvecklingen av framtidens plattform för djurhälsa? Skicka din ansökan till oss idag! Ersättning
