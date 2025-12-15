Lastbilschaufförer sökes

L&S Frakt AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-12-15


Vi söker 2-3 erfarna lastbilschaufförer med CE körkort samt Yrkesförarkompetens (YKB). Arbetet kommer att i huvudsak omfatta fjärrtransporter. Den sökande måste kunna prata svenska eller engelska. Arbetstider kommer oftast vara söndag till fredag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: lazar@lsfraktab.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
L&S Frakt AB (org.nr 559392-4524)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9643598

