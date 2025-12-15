Lastbilschaufförer sökes
L&S Frakt AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker 2-3 erfarna lastbilschaufförer med CE körkort samt Yrkesförarkompetens (YKB). Arbetet kommer att i huvudsak omfatta fjärrtransporter. Den sökande måste kunna prata svenska eller engelska. Arbetstider kommer oftast vara söndag till fredag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: lazar@lsfraktab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L&S Frakt AB
(org.nr 559392-4524) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9643598