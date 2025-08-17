Lastbilschaufför
2025-08-17
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
På grund av utökade uppdrag söker vi nu fler lastbilschaufförer till vårt åkeri.Publiceringsdatum2025-08-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att köra skåpbil i olika typer av transporter. Arbetet kan innebära fjärrkörning såväl som lokala körningar.
Vi söker främst chaufförer som kan jobba 3 veckor följt av 1 veckas ledighet.
Tjänsten innebär övernattning i bilen.
Utöver det söker vi även timanställda och behovsanställda chaufförer, där upplägget kan anpassas efter tillgång och önskemål.Kvalifikationer
CE-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort
Minst 3 års erfarenhet
Meriterande:
ADR-intyg
Vi erbjuder:
En fast schemalagd tjänst (3+1)
Lön enligt kollektivavtal
Ett stabilt åkeri med ordning och reda
Vi söker dig som är flexibel, ansvarsfull och trivs med självständigt arbete.
Skicka din ansökan till theodor@matransport.se
.
Löpande rekrytering - urval sker kontinuerligt
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: theodor@matransport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SMJ Transport AB
(org.nr 556371-6264)
264 71 ÖSTRA LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
