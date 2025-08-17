Lastbilschaufför

SMJ Transport AB / Fordonsförarjobb / Klippan
2025-08-17


På grund av utökade uppdrag söker vi nu fler lastbilschaufförer till vårt åkeri.

Publiceringsdatum
2025-08-17

Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att köra skåpbil i olika typer av transporter. Arbetet kan innebära fjärrkörning såväl som lokala körningar.
Vi söker främst chaufförer som kan jobba 3 veckor följt av 1 veckas ledighet.
Tjänsten innebär övernattning i bilen.

Utöver det söker vi även timanställda och behovsanställda chaufförer, där upplägget kan anpassas efter tillgång och önskemål.

Kvalifikationer
CE-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort
Minst 3 års erfarenhet

Meriterande:
ADR-intyg

Vi erbjuder:
En fast schemalagd tjänst (3+1)
Lön enligt kollektivavtal
Ett stabilt åkeri med ordning och reda

Vi söker dig som är flexibel, ansvarsfull och trivs med självständigt arbete.
Skicka din ansökan till theodor@matransport.se.
Löpande rekrytering - urval sker kontinuerligt
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: theodor@matransport.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SMJ Transport AB (org.nr 556371-6264)
Brödernas Gata 12 (visa karta)
264 71  ÖSTRA LJUNGBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9461540

