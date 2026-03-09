Lasersvetsare / Tigsvetsare Sökes
SB Lasertech AB / Svetsarjobb / Vellinge Visa alla svetsarjobb i Vellinge
2026-03-09
AB Lasertech AB växer och söker nu en skicklig lasersvetsare - gärna även med erfarenhet av TIG-svetsning - till vår moderna verkstad. Hos oss arbetar du med precision, avancerad metallbearbetning och specialtillverkade detaljer till industrikunder med höga krav på kvalitet.
Vi är certifierade i ISO 9001 och 14001.
Arbetsuppgifter
• Lasersvetsning av detaljer i rostfritt stål, stål och aluminium
• TIG-svetsning vid behov
• Ritningsläsning och kvalitetskontroll
• Montering och efterbearbetning
• Tillverkning av prototyper och mindre serier
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av svetsning (laser eller TIG)
• Kan läsa tekniska ritningar
• Är noggrann och kvalitetsmedveten
• Trivs i ett mindre företag med korta beslutsvägar
• Gillar tekniskt avancerat arbete
Därför trivs man hos oss
• Modern utrustning och teknik
• Varierande arbetsuppgifter
• Möjlighet att utvecklas inom laserteknik
• Trevlig arbetsmiljö och engagerat team
• Ett företag där kompetens uppskattas
Om AB Lasertech AB
AB Lasertech är specialiserade på laserskärning, lasersvetsning, kantbockning, CNC-bearbetning och kundanpassad metalltillverkning. Vi hjälper våra kunder från idé till färdig produkt och levererar lösningar med hög precision och kvalitet.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SB Lasertech AB
(org.nr 559199-1210)
Fabriksgatan 10 (visa karta
)
235 32 VELLINGE Jobbnummer
9786378