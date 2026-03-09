Lasersvetsare / Tigsvetsare Sökes

SB Lasertech AB / Svetsarjobb / Vellinge
2026-03-09


AB Lasertech AB växer och söker nu en skicklig lasersvetsare - gärna även med erfarenhet av TIG-svetsning - till vår moderna verkstad. Hos oss arbetar du med precision, avancerad metallbearbetning och specialtillverkade detaljer till industrikunder med höga krav på kvalitet.
Vi är certifierade i ISO 9001 och 14001.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Publiceringsdatum
2026-03-09

Arbetsuppgifter
• Lasersvetsning av detaljer i rostfritt stål, stål och aluminium
• TIG-svetsning vid behov
• Ritningsläsning och kvalitetskontroll
• Montering och efterbearbetning
• Tillverkning av prototyper och mindre serier
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av svetsning (laser eller TIG)
• Kan läsa tekniska ritningar
• Är noggrann och kvalitetsmedveten
• Trivs i ett mindre företag med korta beslutsvägar
• Gillar tekniskt avancerat arbete
Därför trivs man hos oss
• Modern utrustning och teknik
• Varierande arbetsuppgifter
• Möjlighet att utvecklas inom laserteknik
• Trevlig arbetsmiljö och engagerat team
• Ett företag där kompetens uppskattas
Om AB Lasertech AB
AB Lasertech är specialiserade på laserskärning, lasersvetsning, kantbockning, CNC-bearbetning och kundanpassad metalltillverkning. Vi hjälper våra kunder från idé till färdig produkt och levererar lösningar med hög precision och kvalitet.

Så ansöker du
Skicka din ansökan eller några rader om dig själv till:
info@sblasertech.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Ansökningar sker via Info mejlen.
E-post: info@sblasertech.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SB Lasertech AB (org.nr 559199-1210)
Fabriksgatan 10 (visa karta)
235 32  VELLINGE

Jobbnummer
9786378

