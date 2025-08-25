Laseroperatör

Jk Rostfria AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Helsingborg
2025-08-25


Vi är ett svetsande och monterande verkstadsföretag som tillverkar rostfria plåt & stålkonstruktioner sedan 1999. Vi är 15 st i Helsingborg och 35 st på vårt dotterbolag i Polen. Jobbet innebär all hantering rörande laserskärning i våra Bystronic lasermaskiner samt även kunna utföra kantpressning. Vi ombesörjer utbildning för detta om det behövs.
Jobbet omfattar även alla övriga arbetsuppgifter som förekommer i en verkstad. Vi tillämpar individuell lönesättning utifrån erfarenhet och prestation. Företaget har kollektivavtal och tillämpar månadslön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@jkrostfria.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platsansökan Laseroperatör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jk Rostfria AB (org.nr 556107-2983)
Landskronavägen 29 (visa karta)
252 32  HELSINGBORG

Jobbnummer
9474490

