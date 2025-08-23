Lärarvikarier till Slottsskogsobservatoriet
2025-08-23
Är du fascinerad av universum och gillar att inspirera andra?
Vill du arbeta på en plats där du får dela ditt intresse för astronomin med barn och unga? Vi söker lärare och lärarstudenter som vill vikariera i vårt museum! Saknar du erfarenhet men är älskar rymden? Ansök du också!
Slottsskogsobservatoriet i Göteborg är ett folkobservatorium som engagerat tusentals besökare och elever sedan år 1929. Vi söker kontinuerligt nya guider och speciellt vikarier till lektioner dagtid.Publiceringsdatum2025-08-23Dina arbetsuppgifter
• Undervisa skolklasser dagtid. Lektionerna innehåller vanligtvis lektion i vår föreläsningssal och en rundtur i vårt museum.
Vi söker dig som:
• Har ett stort intresse för astronomi och vetenskap.
• Är utåtriktad, pedagogisk och trivs med att prata inför grupper.
• Har god samarbetsförmåga och en positiv attityd.
Arbetstider och omfattning:
Arbetet är ett extrajobb med timavlöning. Jobbet passar utmärkt för personer som vill ha ett stimulerande arbete vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning.Om företaget
Vi har en blandad sammansättning i vår personalstyrka med astronomer, hobbyastronomer, lärare och studenter. Vi arbetar som ett team och hjälper varandra att ständigt utvecklas.
Slottsskogsobservatoriet är ett folkobservatorium - en plats för alla som vill utforska universums mysterier. Vi har gratis inträde och erbjuder guidade visningar, spännande föreläsningar och möjligheten att se stjärnor, planeter och andra himlafenomen genom våra teleskop.
Vi strävar efter att inspirera människor i alla åldrar och skapa en förståelse för vår plats i kosmos. Verksamheten bedrivs utav ideella föreningen Slottsskogsobservatoriets Vänner. Från och med januari 2024 så är Göteborgs Stad huvudman för Slottsskogsobservatoriet. Läs mer om oss på https://slottsskogsobservatoriet.se.Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill bli en del av vårt team till jobba@slottsskogsobservatoriet.se
. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Hjälp oss sprida fascinationen för stjärnorna - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobba@slottsskogsobservatoriet.se Arbetsgivare Slottskogsobservatoriets Vänner
, https://slottsskogsobservatoriet.se
Björn Hedvalls Stig 4 (visa karta
)
413 15 GÖTEBORG Jobbnummer
9472653