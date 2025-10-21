Lärarvikarie till Kronoberg skola
2025-10-21
Ditt uppdrag
Som lärarvikarie på vår grundskola kommer du att bidra med ditt engagemang och intresse för att säkerställa att varje elev når sin maximala potential. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med ett team av hängivna pedagoger för att skapa en inspirerande och inkluderande utbildningsmiljö.
Du ansvarar för att genomföra (och ibland också att planera) undervisning i olika ämnen beroende på behov. Du kommer att behöva vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig för att möta elevernas varierande behov och förmågor.
Du kommer att ingå i vår vikariepool och kan kontaktas för framtida uppdrag.
För att ansöka vill vi att du har Erfarenhet från arbete som lärare.
Intresse för att arbeta i en dynamisk skola.
Grundläggande kunskaper och färdigheter inom IT samt vana att arbeta i olika IT-system.
För att lyckas i rollen vet vi att du är Utbildad lärare, alternativt lärarstudent under utbildning.
En ledare som intuitivt kan skapa ordning och struktur i klassrummet.
Bra på att samarbeta och bygga goda relationer med elever och kollegor.
Lojal med ett stort hjärta för utbildning och pedagogik.
Villkor Anställningsform: Timanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad: Vid behov.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
