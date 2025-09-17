Lärare till Tolleredsskolan
Lerums kommun / Grundskollärarjobb / Lerum Visa alla grundskollärarjobb i Lerum
2025-09-17
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Tolleredsenheten ligger i bruksorten Tollered strax öster om Lerum och tillhör skolområde Floda i Lerums kommun. Enheten består av förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola för årskurserna 1 till 5. På enheten går totalt cirka 86 elever.
Skolan ligger i en grönskande bruksmiljö granne med skog och sjöar. Skolan ger stora möjligheter till samarbete mellan klasserna. Vi formar verksamheten utifrån elevernas behov och lärande.
Tolleredsskolan är en mindre F-5 skola med tillhörande fritidshem, där vi arbetar delvis i åldersblandade klasser. Vi har ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. I anslutning till skolan ligger också Tollereds förskola.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Tolleredsskolan söker nu en lärare med bred behörighet att undervisa i främst åk 1-5 under höstterminen 2025 och vårterminen 2026. Vi behöver komplettera vårt arbetslag med en speciallärarfunktion som kan utföra stödjande insatser delegerat av vår specialpedagog. Vi önskar att du har kunskap och erfarenhet om läs och skrivinlärning, läs och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och en vilja att arbeta enskilt med elever eller i mindre grupp. Du är en positiv person som är flexibel i tanken och kan strukturera om dagen vid behov. Du har gott tålamod och bidrar till vårat fina arbetsklimat.
Vill du tillsammans med oss ge eleverna de bästa förutsättningarna att må bra, lära och lyckas och om vill du göra stor skillnad i det lilla sammanhanget. Vill du välkomnas i en kompetent arbetsgrupp med högt i tak? Då är detta tjänsten för dig!Kvalifikationer
Ditt grunduppdrag är att planera och genomföra kunskapsstödjande insatser som bidrar till elevernas kunskaper och utveckling men också att arbeta för att eleverna ska må bra, tro på sig själva och utvecklas som grupp. Du kommer arbeta i nära samarbete med specialpedagog.
Under hösten- 25 och våren- 26 kommer du att arbeta med skolans elever och personal utifrån elevernas behov av särskilt stöd och våra möjligheter att ge elever som ännu inte nått måluppfyllelse rikare möjligheter att göra det.
Du behöver ha en bred behörighet och vara legitimerad lärare för undervisning i åk F-6. Vi ser gärna att du är behörig att undervisa i matematik, svenska, engelska, NO-ämnena och/eller SO-ämnena. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi är flexibla gällande önskemål om heltid/deltid.
Om du känner att du skulle passa in och vilja utvecklas tillsammans med oss, varmt välkommen med din ansökan. Ansök så snart du kan, vi påbörjar rekryteringen snarast!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Rektor
Anna Holma anna.holma@lerum.se 0302-520808 Jobbnummer
9512664