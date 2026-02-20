Lärare till Tolleredsskolan
2026-02-20
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Tolleredsskolan är en mindre skola med 86 elever i åk F-5. Fint belägen i den gamla bruksorten Tollered med skog, sjö och natur kring knuten. Vi har en härlig gemenskap både mellan lärare, fritidshemmet och den närliggande förskolan samt vårdnadshavare.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa våra härliga elever i åk F-5. Ditt uppdrag innefattar att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper och utveckling samt att arbeta för att eleverna ska må bra, tro på sig själva och utvecklas som grupp. Du kan komma att genomföra nationella prov, Legilexi eller bedömningsstöd vid behov. Du kommer att ha ett övergripande klassansvar för en av klasserna. Du blir också mentor för ett antal elever och håller i kontakten deras vårdnadshavare. Du kommer att få stort utrymme att använda dina kompetenser och idéer till att finna vägar, metoder och pedagogiska verktyg för att utveckla undervisningen samt arbeta fram gynnsamma extra anpassningar och särskilt stöd. Till din hjälp har du ditt arbetslag, hela kollegiet och skolans EHT.
Om du känner att du skulle passa in och vilja utvecklas tillsammans med oss, varmt välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation i flera ämnen för åk F-6 och erfarenhet av undervisning på lågstadiet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i åldersblandade grupper och gärna god kunskap om språkstörning och NPF.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter engagemang, pedagogisk kompetens samt förmåga att stödja och stimulera barnets utveckling och lärande. Vidare är du som ledare tydlig och strukturerad i ditt arbete.
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske omgående, så vänta inte med din ansökan.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
