Lärare till särskild undervisningsgrupp
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Vaggeryd Visa alla grundskollärarjobb i Vaggeryd
2026-07-03
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Vi på Hjortsjöskolan söker nu en engagerad lärare till vår särskilda undervisningsgrupp under läsåret 26/27!
För ökad gymnasiebehörighet och ökad närvaro för våra elever har vi ett särskilt fokus på ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK), att jobba igenom lärande, ledning och stimulans samt utifrån det salutogena förhållningssättet.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla vår skola och göra skillnad för våra elever.
Som medarbetare kan du förvänta dig ett nära samarbete med utbildade kollegor, EHT och ett närvarande ledarskap, handledning, löpande kompetensutveckling och ett stort inflytande och delaktighet i vårt utvecklings- och förändringsarbete både i ämneslag och i arbetslag.
Hjortsjöskolan 7-9 ligger centralt i Vaggeryd och har drygt 350 elever. Vi arbetar efter en vision där trygghet och kunskaper är viktiga grundpelare och arbetslaget ses som en gemensam resurs i ett tydligt lagarbete. Kollaborativt lärande är en viktig del för skolutveckling för att nå mål om att varje elev utvecklas både socialt och ämnesmässigt. Vi arbetar tillsammans in i framtiden med fokus på kunskap!Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
I rollen som lärare i vår särskilda undervisningsgrupp kommer du att ha ett särskilt ansvar för att leda och utveckla undervisningen för eleverna i särskild undervisningsgrupp. Du planerar, bedriver och utvärderar ditt pedagogiska arbete i enlighet med gällande läroplan och styrdokument, samt utför inom yrket i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Tillsammans med övrig personal på skolan driver du en verksamhet som hjälper eleverna att bli trygga, kreativa och nyfikna.
Vi arbetar för att alla barn ska känna ansvar, visa respekt och hänsyn för människor och miljö. Vi ska erbjuda en meningsfull verksamhet från att eleven kommer på morgonen till att eleven går hem för att lyckas krävs att varje medarbetare utifrån sin kugghjulsposition kuggar i övriga för att få helheten att fungera och att skolans VI växer!Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda kompetenser och är intresserad av lärande och skolutveckling. Meriterande är om du har behörighet att undervisa i ma/no för år 4-6, alternativt 7-9. Har du erfarenhet av specialpedagogiskt arbete är även det meriterande. Vi förutsätter att du möter utmaningar och pedagogiska frågor på ett öppet och nytänkande sätt och bidrar med dina kompetenser in i hela laget.
I klassrummet är du är en tydlig pedagogisk ledare som skapar tillit, engagemang, trygghet och tillgänglighet. Du förväntas arbeta utifrån ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt, detta får du introduktion och utbildning i samband med starten. Att samverka och etablera goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor samt externa aktörer är självklart i din roll. Du dokumenterar och följer upp kring varje elev och har kontinuerlig dialog med både elever, ämneslärare, mentorer och vårdnadshavare.
Ni som arbetar i särskild undervisningsgrupp bildar ett arbetslag och samverkar nära kring berörda elever.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor
ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Inför anställning behöver du visa upp utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning hos oss.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde efter överenskommelse, vikariatet avser läsåret 26/27.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/82". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
Box 43 (visa karta
)
567 32 VAGGERYD Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Karin Sparrenholt karin.sparrenholt@vaggeryd.se Jobbnummer
9990488