Lärare Svenska/SVA till Introduktionsprogram
Hälsinglands Utbildningsförbund / Gymnasielärarjobb / Bollnäs Visa alla gymnasielärarjobb i Bollnäs
2025-08-19
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hälsinglands Utbildningsförbund i Bollnäs
, Söderhamn
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs och Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning med bredd och kvalitet.
Förbundets arbete ska kännetecknas av att vara en motor för tillväxt, mäklare av utbildning och mötesplats för utveckling. Vi driver gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunernas invånare, samt ger möjlighet till yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet.Vi erbjuder också uppdragsutbildningar till företag och organisationer samt möjligheter för forskning och utveckling.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Hälsinglands Utbildningsförbund söker lärare i Svenska/SvA till Introduktionsprogrammet på Torsbergsgymnasiet. Tjänsten innebär i huvudsak att planera, genomföra och utvärdera undervisning på programmet, alltså motsvarande grundskolan, upp till årskurs 9. Därutöver ingår övriga arbetsuppgifter som tillhör läraryrket, som dokumentation av elevers studieresultat och eventuellt mentorskap. Som lärare kommer du att samarbeta och utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor i programlag och ämneslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Svenska och gärna Svenska som andraspråk i grundskolans senare år. Som lärare har du god förmåga att kommunicera målen med undervisningen, att tydliggöra din bedömning för eleverna, liksom att anpassa ditt arbetssätt till målgruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kommer att genomföra intervjuer under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsinglands Utbildningsförbund
(org.nr 222000-3111) Kontakt
Rektor
Thomas Kanth thomas.kanth@hufb.se 010-454 13 11 Jobbnummer
9465829