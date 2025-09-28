Lärare svenska som andraspråk
Eductus arbetar med utbildning inom SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt arbetsmarknadstjänster så som Rusta och Matcha.
Vår vision är "100% i jobb" Med rätt kunskaper finns det ett jobb för alla. Vi rustar våra studerande och deltagare genom våra utbildningar och arbetsmarknadstjänster. Och vi samarbetar aktivt med arbetsgivare och utbildningsanordnare för att matcha våra deltagare mot en anställning.
Genom våra värderingar; delaktighet, ansvar och resultat arbetar vi mot vår vision, där en anställning för våra deltagare alltid är slutmålet.
Känner du att du delar våra värderingar och vår vision?
Vi söker nu en ny kollega som vill arbeta på en arbetsplats där steget mellan tanke och handling är kort.
Eductus är ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning och arbetsmarknadstjänster. Vi grundades 1991 och är en del av Academedia som är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Idag finns Eductus över nästan hela Sverige med huvudkontor i Göteborg. Vi är ett auktoriserat utbildnings- samt matchningsbolag och är Certifierade i ISO 9001 samt ISO 14001.
Det här blir du en del av:
Eductus är ett bolag med en levande värdegrund, vi är stolta över den och lever efter den - varje dag. På så sätt hjälper vi våra elever och deltagare ut i jobb och bidrar till ett bättre Sverige. Vill du bli vår nya kollega?
Skolan:
Eductus i Sollentuna håller till i stora ljusa, nyrenoverade lokaler med goda kommunikationsmöjligheter. Vi erbjuder just nu kurserna sfi studieväg 2 och 3 samt SVA grund. Vi erbjuder även distansundervisning för studieväg 3 och SVA grund. Vi har runt 700 elever på skolan.Publiceringsdatum2025-09-28Arbetsuppgifter
Som lärare i vuxenutbildningen är det din uppgift att leda och undervisa elever från många länder och kulturer. I dina arbetsuppgifter ingår att planlägga, dokumentera och genomföra utbildningar i enlighet med de anvisningar som finns inom Skolverkets kursplaner och inom Eductus. Det är därmed mycket viktigt att du har god pedagogisk förmåga och att du tycker om att lära ut. Tjänsten kan innebära undervisning dagtid och/eller undervisning två kvällar i veckan.
Formell kompetens/arbetslivserfarenhet:
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare inom SFI och SVA.
• Du har erfarenhet av SFI- och svenska som andraspråksundervisning av vuxna helst på olika studievägar.
• Du använder digitala hjälpmedel i undervisningen och är intresserad av att utvecklas i det.
• Du tycker att det är intressant att undervisa olika typer av individer och trivs med att arbeta i en dynamisk och målinriktad miljö där alla strävar åt samma mål och hjälps åt.
• Du är duktig på att organisera och planera din tid samt motiveras av att stödja och leda människor.
• Du har ett mycket bra tålamod, ett starkt engagemang och en god människokännedom.
• Du är en lagspelare med god förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl elever som kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du talar flera språk.
Dina personliga egenskaper:
Vi ser gärna att du är utåtriktad, flexibel, förändringsbenägen, lösningsinriktad och innehar en helhetssyn samtidigt som du har ett öga för detaljer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som kreativitet, samarbetsförmåga och vilja att utveckla verksamheten.
Övrig information:
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånsweb Benify, en hemsida där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare och som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad: 65-100 %
Placeringsort: Sollentuna, Djupdalsvägen 7.
Anställningsform: Tillsvidare för legitimerad och behörig lärare
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Kontaktperson: Jessica Duran, jessica.duran@eductus.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
