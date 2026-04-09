Lärare på mellanstadiet
Älvkarleby Kommun / Grundskollärarjobb / Älvkarleby Visa alla grundskollärarjobb i Älvkarleby
2026-04-09
, Gävle
, Tierp
, Sandviken
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvkarleby Kommun i Älvkarleby
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Vi söker en entusiastisk och engagerad lärare på mellanstadiet som vill vara en del av vår kommunala skola Sörgärdet F-6 i Älvkarleby kommun. I denna roll kommer du att få möjligheten att påverka och inspirera våra elever att nå sin fulla potential. Vi värdesätter stabilitet, samarbetsförmåga och tydlighet, och vi ser att du har en strukturerad inställning till undervisning och lärande.
Som lärare hos oss får du:
Arbeta i en stödjande arbetsmiljö och samarbeta nära med kollegor och elevhälsa.
Utveckla undervisningsmetoder för att engagera och motivera eleverna.
Samarbeta med kollegor som delar din passion för utbildning och personlig utveckling.
Bidra till en skola där mångfald och respekt är centrala värderingar.Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare på mellanstadiet på Sörgärdets skola kommer du att spela en avgörande roll i våra elevers utbildning och personliga utveckling. Ditt arbete kommer att innebära att:
Vara ansvarig klasslärare för en av våra klasser i årskurs fem.
Undervisa i svenska och so-ämnen men vara flexibel och kunna undervisa i fler ämnen efter behov.
Planera och genomföra undervisning som inspirerar och engagerar eleverna, med fokus på deras individuella behov och förutsättningar.
Följa och bedöma elevernas utveckling, samt ge dem kontinuerlig feedback för att stödja deras lärande. Vi använder Unikum som lärplattform.
Skapa en trygg och strukturerad lärmiljö där alla elever känner sig sedda och respekterade.
Delta i ämnesnätverk och bidra till skolans utveckling och gemenskap, där din erfarenhet och perspektiv är värdefulla.
Du kommer att vara en del av en engagerad och stöttande personalgrupp där samarbete och öppen kommunikation är centrala. Kvalifikationer
Legitimerad lärare med inriktning svenska och so, gärna också i idrott, bild.
God förmåga att samarbeta och skapa positiva relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Ha ett positivt och uppmuntrande förhållningssätt till eleverna och deras lärande och skapa trygghet i klassrummet.
Skapa en tillgänglig lärmiljö i klassrummet så det blir lätt och tydligt för eleverna att göra rätt.
Förmåga att skapa förutsägbarhet i din undervisning, ha en god struktur på lektionerna och använda förstärkande stödstrukturer i undervisningen.
Vi söker dig som brinner för att skapa en stimulerande och lärorik miljö för våra elever. Du är stabil i ditt ledarskap och har förmågan att motivera och engagera varje elev i sitt lärande. Anställningsvillkor
Tjänsten är ett heltidsvikariat på Sörgärdets skola.
Du kommer att arbeta på en trivsam, stabil skola i nära samarbete med elevhälsa och kollegor. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6.
Du kommer att arbeta i en kommun som präglas av korta beslutsvägar och där du enkelt kan nå ut till både chefer och kollegor. Älvkarleby kommun erbjuder en rökfri arbetstid för att främja en hälsosam livsstil. Dessutom har vi goda pendlingsmöjligheter, vilket gör att du enkelt kan ta dig till och från din arbetsplats.
Välkommen att utveckla vår skola tillsammans med oss på Sörgärdet! Skicka in din ansökan idag!
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
PassKörkortskrav
SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår
Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby kommun
(org.nr 212000-0258), https://www.alvkarleby.se
Centralgatan 3 (visa karta
)
814 21 SKUTSKÄR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skutskär Kontakt
Rektor
Cecilia Tallbeg cecilia.tallberg@alvkarleby.se 026-83357 Jobbnummer
