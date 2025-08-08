Lärare matematik 7-9
2025-08-08
Matematiklärare åk 7-9 till Kunskapsskolan Landskrona
• För dig som vill lite mer
Hos oss på Kunskapsskolan Landskrona får du vara med och forma något som faktiskt gör skillnad - för eleverna, för kollegorna, och för dig själv.
Vi söker dig som älskar matematik, brinner för undervisning och som inte nöjer dig med att bara undervisa. Hos oss är du också coach, mentor, vägvisare. Det passar dig som gillar att arbeta nära eleverna - och som inte backar för högt tempo, höga förväntningar eller höga mål.
Varför Kunskapsskolan Landskrona?
Här får du jobba i ett sammansvetsat team där vi hjälps åt - hela vägen. Vår skola ligger i en mångkulturell stadsdel och vi är vana vid att anpassa vår undervisning efter elevernas olika behov. Trots, eller tack vare, det har vi nöjda elever, goda resultat och ett arbetsklimat präglat av värme och höga ambitioner.
Vi arbetar utifrån Kunskapsskolans pedagogiska modell - en modell som ger struktur, tydlighet och framför allt: tid till det som faktiskt spelar roll. Genom personliga handledningssamtal varje vecka får du chansen att göra skillnad för varje elev, på riktigt. Det kräver mycket av dig - men du är inte ensam. Vårt ämneslag i matematik har koll, och vår digitala portal, Kunskapsporten, gör att du slipper uppfinna hjulet varje gång.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Du undervisar i matematik i årskurs 7-9 och är också personlig handledare för cirka 20 elever.
Tjänsten är på heltid, men om du önskar något annat - skriv det i din ansökan.
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i matematik för grundskolans senare år
har god koll på Lgr22 och det formativa arbetssättet
gillar att samarbeta och bidra till helheten
är trygg, engagerad och har höga förväntningar på eleverna - och på dig själv
Extra plus i kanten om du:
har arbetat några år som lärare
är van vid språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
gillar att bygga relationer, både med elever och kollegorSå ansöker du
Sök senast den 4 augusti 2025 via länken nedan. Urval sker löpande, så vänta inte för länge - vi tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Vid frågor, kontakta rektor Mattias Svensson:
Mejl: mattias.svensson@kunskapsskolan.se
Telefon (främst sms i semestertider): 0733-02 46 86
Läs gärna mer om oss på kunskapsskolan.se
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
