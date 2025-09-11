Lärare Ma/ teknik 65%
2025-09-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Helsingborg
, Göteborg
, Ulricehamn
, Åtvidaberg
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Är du den vi söker?
Du delar Dibbers pedagogiska förhållningssätt som handlar om att arbeta med omsorg för att utveckla egenvärde, empati och inkludering.
Du uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer och arbetar för att bygga en positiv gemenskap såväl kring eleverna i undervisningen och i mötet med vårdnadshavare, som i ditt arbetslag.
Du bidrar med kunskap och kreativitet, engagemang för lärande och visar tålamod. Du firar dina elevers och kollegors framgångar, stora som små och glädjs med deras nya lärdomar och upptäckter.
Om rollen
Som lärare på en Dibberskola ansvarar du för att vårt pedagogiska förhållningssätt genomsyrar ditt arbete.
Du ansvarar för att genomföra planering, undervisning, dokumentation och utvärdering av undervisningen tillsammans med ditt arbetslag.
Vi söker dig som är legitimerad och behörig i matematik och teknik för årskurs 7-9 .
* Tydlig ledare
* Förmåga att bygga förtroendefulla relationer
* Erfarenhet och intresse för digitala verktyg och system
* Samarbetsförmåga och förhållningssätt att dela med sig av kunskap och erfarenhet för kollegialt lärande
* Förmåga att planera och organisera sitt arbeteOm företaget
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby.
Vi står upp för livslångt lärande.
Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande! Ersättning
