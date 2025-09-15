Lärare ma/no Lyckeskolan, vikariat
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Nya Lyckeskolan stod klar juni 2021. Den har plats för ca 600 elever. I byggnaden finns även Anpassad grundskola åk 7-9. På den nya skolan skapas stora möjligheter för flexibel undervisning. Skolan har en mycket väl utrustad aula och två fullstora idrottshallar varav en har läktare för 500 personer. Personalen arbetar efter en modell som vi kallar Lyckemodellen. Den beskriver rutiner, förhållningsätt och undervisningsstruktur. Lyckeskolan ger dig en unik möjlighet att få arbeta med fantastiska kollegor på en helt ny och modern skola.
Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget kan mentorskap komma att ingå, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med vårdnadshavarna. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda relationer.
Du kommer att undervisa i ämnena matematik samt no åk 7-9.
Tjänsten är ett vikariat.
Du har bred ämnesbehörighet för Åk 7-9 och har en god förmåga att bygga relationer med elever. Du är också bra på att anpassa undervisningen efter elevens behov. Du är flexibel samt tycker om utmaningar. Du är samarbetsorienterad och anpassar dig, men kan samtidigt självständigt hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk 7-9. Du som väntar på din lärarlegitimation är också välkommen att söka tjänsten.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
