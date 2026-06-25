Lärare idrott till Bosgårdsskolan
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Grundskollärarjobb / Varberg Visa alla grundskollärarjobb i Varberg
2026-06-25
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
Bosgårdsskolan är en av Varbergs största grundskolor, belägen i Tvååker där samhälle möter natur. Här möts cirka 580 elever och 80 medarbetare varje dag.
Just nu befinner vi oss i en förnyelsefas då Bosgårdsskolan står inför en omfattande ombyggnation. Därför är vår verksamhet för närvarande utspridd på lokaler i både Tvååker och centrala Varberg. Vi fortsätter att driva vår pedagogiska utveckling med samma höga ambition medan vi väntar på att få återvända till våra nya lokaler.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som lärare i idrott och hälsa hos oss har du ett ansvar att ge eleverna förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga och en god kroppslig självbild. Du blir en del av ett kollegium där vi tillsammans skapar bästa möjliga möte för lärande och ser till att undervisningen ger eleverna verktyg att förstå hälsofaktorer samt hur fysisk aktivitet påverkar det totala välbefinnandet.
Hos oss får du utrymme att utforma en undervisning som omfattar såväl komplexa rörelseformer i olika fysiska sammanhang som vistelse i natur och utemiljöer under olika årstider.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i idrott och hälsa.
• Skapa förutsättningar för alla elever att delta i lekar, spel, idrotter och andra fysiska aktiviteter efter egen förmåga.
• Skapa en trygg och motiverande lärmiljö som främjar elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa.
• Genomföra undervisning i friluftsliv och säkerhet, inklusive hantering av nödsituationer vid vatten och på isar.
• Tillämpa formativ bedömning och dokumentera elevernas kunskapsutveckling mot läroplanens kriterier.
• Bidra aktivt till skolans gemensamma arbete med trygghet, värdegrund och goda relationer.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en särskild förmåga att skapa engagemang och motivera elever till att utmana sin rörelseförmåga i olika miljöer. Du visar omdöme i ditt pedagogiska ledarskap, vilket är avgörande för att säkerställa en trygg och säker lärmiljö, särskilt vid aktiviteter utomhus eller i vatten. Som en del av skolans team samarbetar du professionellt med kollegor för att stödja elevernas hela utveckling, och du anpassar ditt arbetssätt för att möta variationen i elevernas motoriska och sociala förutsättningar.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare med behörighet i idrott och hälsa i åk 1-6.
• Har en god kommunikativ förmåga och kan samverka professionellt med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Har förmåga att vila din undervisning på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
• Uppvisar skicklighet i att planera och följa upp verksamheten systematiskt utifrån givna ramar.
• God bedömningsförmåga för att följa upp elevers utveckling och ge konstruktiv feedback.
• Tydlig planeringsförmåga för att strukturera lektioner och arbetsområden.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-18 .
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens. Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333902". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor Bitr
Kristofer Karlsson kristofer.karlsson@varberg.se +46765035227 Jobbnummer
9978039