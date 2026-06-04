Lärare i matematik och fysik
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan / Grundskollärarjobb / Lindesberg Visa alla grundskollärarjobb i Lindesberg
2026-06-04
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Vill du vara med och göra skillnad i ungdomars liv? Har du en positiv syn på elevers förmåga att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar samt kan leda och motivera eleverna i deras progression? Då kanske du är den vi söker.
Lindbackaskolan har ca 440 elever i åk 7-9 och cirka 70 personal uppdelade på 8 team med en teamledare i varje team. I verksamheten ingår även undervisning för elever med diagnosen autism, åk 1-9 samt elever i behov av särskilt stöd.
Hos oss möter du kollegor som är vana att diskutera pedagogiska frågor och utmaningar, som tror på kollegialt lärande och är förtrogna med digital undervisning.
Elevhälsoteamet finns för att stötta dig som pedagog. Du förväntas vara medskapande i skolans utveckling för att möta dagens, men även morgondagens behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Utöver undervisning i ämnen ingår mentorskap i tjänsten. Kvalifikationer
Legitimation för undervisning i fysik och matematik årskurs 7-9.
Du har en förmåga att se helheten. Du är en naturlig ledare och följer skolans stödjande strukturer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 1 900 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A2026/67". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Ishockeygatan 6A (visa karta
)
711 34 LINDESBERG Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Kontakt
Rektor
Elizabeth Falk elizabeth.falk@lindesberg.se 0581-814 04 Jobbnummer
9947534