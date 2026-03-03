Lärare i matematik
2026-03-03
Vill du undervisa i matematik i en miljö där relationer, tillit och människors utveckling står i centrum?
Glimåkra folkhögskola söker nu en lärare i matematik till Allmän kurs.
Glimåkra folkhögskola är en plats där människor möts, växer och hittar nya vägar i livet. Här studerar deltagare med olika bakgrunder och erfarenheter i en miljö som präglas av gemenskap, kreativitet och personlig utveckling.
Skolan har internat och ett rikt socialt liv där undervisning, gemenskap och bildning går hand i hand. I vår pedagogik är relationer, trygghet och tilltro till varje människas möjligheter centrala.
Som lärare i matematik undervisar du deltagare på Allmän kurs, där många studerar för att komplettera sin grundskole- eller gymnasiebehörighet.
Flera av våra deltagare har NPF-diagnoser eller tidigare negativa erfarenheter av skolan. Därför är relationsskapande pedagogik och förmågan att möta människor där de befinner sig avgörande i arbetet.
Undervisningen sker både i klassrum och i mindre sammanhang. En viktig del av arbetet är att kunna stötta deltagare individuellt, anpassa undervisningen och skapa motivation och tilltro till den egna förmågan.
Du arbetar nära kollegor i arbetslaget och samarbetar löpande med klassassistenter, som är en viktig resurs i undervisningen och i deltagarnas studiesituation.
Som lärare hos oss kommer du bland annat att:
Undervisa i matematik på grundskole- och gymnasienivå inom Allmän kurs
Planera och genomföra undervisning utifrån deltagarnas förutsättningar
Ge individuellt stöd och handledning till deltagare
Samarbeta med klassassistenter och kollegor i arbetslaget
Bidra till en trygg och inkluderande lärmiljö
Delta i skolans gemensamma pedagogiska utvecklingsarbete
Engagera dig i skolans socialpedagogiska arbete
Vi söker dig som:
Har lärarutbildning med inriktning mot matematik eller motsvarande kompetens (kombination med andra ämnen är också intressant)
Har god pedagogisk förmåga och kan anpassa undervisningen efter olika behov
Trivs med att arbeta relationsbaserat och nära deltagarna
Har god samarbetsförmåga och uppskattar lagarbete
Är strukturerad och tydlig i ditt pedagogiska ledarskap
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av undervisning inom folkhögskola eller vuxenutbildning
Erfarenhet av att arbeta med deltagare med NPF
Erfarenhet av specialpedagogiskt eller kompensatoriskt arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver vara en pedagog som:
Har tålamod och uthållighet i arbetet med deltagare som tidigare haft det svårt i skolan
Ser möjligheter och bygger tillit hos människor
Är flexibel och lösningsfokuserad
Bidrar till en god arbetsmiljö och ett öppet samarbete med kollegor
Glimåkra folkhögskola drivs av Föreningen Glimåkra folkhögskola och har en kristen profil. Verksamheten vilar på övertygelsen om varje människas lika och okränkbara värde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kursföreståndare Allmän kurs
Lena Röstin
Lena Röstin lena.rostin@glimnet.se 04444800 Jobbnummer
