Lärare i idrott och hälsa, Resursskolan
2026-01-21
Brinner du för rörelse och aktivitet? Är du en trygg ledare som vill se våra elever lyckas? Då kanske du är vår nya idrottslärare?
Resursskolan i Strängnäs är en kommunövergripande insats dit man söker via Centrala barn och elevhälsan. På skolan går ca 15 elever från åk 4 till 9 med neuropsykiatriska funktionsvariationer, uttalad psykosocial problematik samt uttalad psykisk ohälsa. Skolan följer grundskolans läroplan Lgr 22.Vi erbjuder en skolgång som möter elevernas särskilda behov i dels små undervisningsgrupper, dels med hög lärar- och resurstäthet. Eleverna i Resursskolan ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov genom en tydliggörande pedagogik och individanpassat undervisningsmaterial.
Vi söker nu dig som vill vara en del av vårt team!
Vi söker en lärare för undervisning i idrott och hälsa i årskurserna 4-9, i tjänsten kommer också att ingå undervisning i andra ämnen. Skolbyggnaden har ändamålsenliga lokaler och närhet till naturen med stora möjligheter till utomhuspedagogik.
Elevgrupperna är mycket små, vilket kan vara en utmaning vid undervisning i ämnet idrott och hälsa. Du ingår i skolans lärararbetslag och tillsammans ansvarar ni för att planera, dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Arbetet innebär ett nära samarbete med övrig personal, elevhälsan, föräldrar samt aktörer utanför skolan. Dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling är en självklar del i arbetet och det är av stor relevans att ständigt utveckla undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Behörighet i ämnet idrott och hälsa samt i något/några fler ämnen. Bred ämnesbehörighet är meriterande.
* Dokumenterad erfarenhet av arbete med elever med stort stödbehov, tex elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
* Van att använda IT som ett stöd i arbetet och vid dokumentation.
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* B-körkort och tillgång till bil.
Vi söker dig som är lugn och trygg, med förmåga att arbeta självständigt och är flexibel. Du är lösningsorienterad och ser hinder snarare som en positiv utmaning än ett problem. Vidare är du en god ledare, har lätt för att samarbeta, är lyhörd för varje elevs behov och har stort tålamod. En framgångsfaktor i rollen är din förmåga att skapa positiva relationer med eleverna och din förmåga att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare. Du har också ett stort intresse för skolutveckling och vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du delar kommunens värdegrund, respekt, utveckling, öppenhet och tydlighet.
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
