Lärare i fritidshemmet - Lerums kommun, Stenkulan - Förskollärarjobb i Lerum

Lerums kommun, Stenkulan / Förskollärarjobb / Lerum2021-04-12Stenkulan är en F-9 skola med ca 530 elever och 70 medarbetare. Skolan består av två enheter, F-3 och 4-9. Stenkulan ligger med bra kommunikationer både från Alingsås och Göteborg. Stenkulans vision innebär att vi ska vara en skola med en stark värdegrund och där skolans elever trivs och är trygga. Detta kräver engagerade och medvetna pedagoger som tillsammans och aktivt arbetar för att utveckla verksamheten.2021-04-12Fritidshemsuppdraget på Stenkulan handlar i högsta grad om att stärka och bidra till att skolans elever utvecklar sina förmågor att bli självständiga, trygga, reflekterande personer som i framtiden tar ansvar för sig själva och andra. Vi värdesätter det kollegiala arbetet och strävar hela tiden efter att vara utvecklande tillsammans. Starka team med motiverande medarbetare är en förutsättning för skapa goda förutsättningar för skolans elever och resultat.Stenkulans fritidshem har fem fritidsavdelningar.Nu söker vi en erfaren och engagerad fritidspedagog/lärare i fritidshem som vill vara med i vårt team.Du kommer tillsammans med fritidspersonal vara pedagogiskt ansvarig för verksamheten i ett av våra fritidshem. Vi söker dig som är initiativtagande, lösningsfokuserad och positiv. Du är en tydlig pedagogisk ledare och har erfarenhet av att leda kollegor i utvecklingsprocess. Du kommer även att vara en del av ett arbetslag för en årskurs och där ni tillsammans har ett gemensamt ansvar för att alla elever når kunskapsmålen. Detta innebär att du är i klassen som stöd för elever och leder vissa lektioner enligt överenskommelser i mentorslaget. Har du behörighet i något ämne är detta positivt men inte ett krav.Tillsammans med arbetslaget på fritids leder och håller du i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Du kommer även att vara en del av skolans ansvarsgrupp för fritidshemsverksamheten. Ansvarsgruppens uppdrag är att säkerställa att det finns en stark koppling till styrdokumenten och att arbeta med fritidshemmets uppdrag.ÖVRIGTKommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Lerums kommun, Stenkulan5683842