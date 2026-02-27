Lärare i fritidshem till Söderhamns kommun
Ditt uppdrag
Nu söker vi en lärare i fritidshem till anpassade grundskolan.
Tjänsten innebär att du, tillsammans med dina kollegor, ansvarar för att undervisningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande genom att utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Du ser till att eleverna erbjuds en strukturerad och utvecklande undervisning som knyter an till elevernas kunskaper och erfarenheter från skolan, samtidigt som den blickar framåt. För att stödja elevernas utveckling och lärande är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med aktiviteterna eleverna får möta i undervisningen.
Som lärare i fritidshem kommer du under skoltiden stötta upp i undervisningen.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anpassade grundskolan ligger i brukssamhället Ljusne vid Ljusnans mynning. Vi har nära till skog, älv och hav. På skolområdet finns även grundskolans skolår F-9 samt Ljusne förskola. Här delar folkbiblioteket och skolbiblioteket lokaler. De två skolbyggnaderna är från 50-talet och 70-talet och har under åren byggts om vid flera tillfällen för att anpassas till verksamheten.
Anpassade grundskolan består av nio elevgrupper med totalt ca 40 elever, från årskurs 1-9. Två av elevgrupperna läser ämnen och sju grupper läser mot inriktningen ämnesområden.
Din kompetens
Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem och legitimation samt har arbetat i fritidshem sedan tidigare. Vidare är det kvalificerande om du har arbetat i anpassad grundskola eller med personer som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Vi ser gärna att du har kunskap kring TAKK och AKK och använder/har använt det i ditt jobb.
För att passa i rollen som lärare i fritidshem hos oss på anpassade grundskolan behöver du ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Det är viktigt att du arbetar bra med andra människor då personalen samarbetar och jobbar nära varandra, både inom och mellan arbetslagen. Du kan ta initiativ och sätta igång aktiviteter samt har ett nytänkande och kommer med idéer om nya angreppssätt.
Vi tror att den här rollen passar dig som är en god ledare och arbetar bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Att lätt kunna skapa kontakter och underhålla relationer är viktigt i arbetet. Vidare kan du leda och motivera andra på ett sätt så att gemensamma mål uppnås och att du ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
