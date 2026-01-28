Lärare i fritidshem till Skärgårdsstadsskolan
2026-01-28
I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Då är du varmt välkommen till Österåker. Vill du göra skillnad på riktigt för elevernas trivsel, rörelse och gemenskap?
Nu söker vi en engagerad och trygg ledare till vårt fritidshem med särskilt ansvar att leda och utveckla skolans trivselledarprogram. Hos oss får du möjlighet att förena det pedagogiska uppdraget med ett aktivt och utvecklande ledaransvar. För rätt person finns det även möjlighet att på sikt bli arbetslagsledare för fritidshemmet.
Skärgårdsstadsskolan är en F-9 skola med cirka 430 elever, där eleverna är indelade i två klasser per årskurs. Ungefär 200 elever är inskrivna på fritidshemmet. Skolan ligger fint placerad nära skog och hav, cirka 8 km från Åkersberga centrum med busshållplats precis runt knuten. På skolan arbetar ett 50-tal pedagoger, varav 13 inom fritidshemmet, med att ge våra elever bästa möjliga undervisning.
Vårt fritidshem har åldersblandade fritidsavdelningar F-1 samt 2-3 och Klubben 4-6.
Läs mer om skolan på vår hemsida www.osteraker.se/skargardsstadsskolan
sociala medier: FB: @skärgårdsstadsskolan, Insta: @nyaskargardsstadsskolan
Ditt nya jobb
Som lärare inom fritidshemmet ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, att undervisningen sker i riktning mot läroplansmålen samt att verksamheten planeras och utvärderas. Tillsammans med och med hjälp av dina kollegor utvecklar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet samt det kompletterande uppdraget i samverkan med skola och förskoleklass. I samverkan med kollegor låter du eleverna möta kunskap på olika sätt, i olika miljöer och sammanhang. Du tar tillvara elevernas intressen och behov i den pedagogiska verksamheten.
Som legitimerad lärare i fritidshem blir du en av de tre ansvariga för fritidsavdelningarna.
En central del av tjänsten är att leda och samordna trivselledarprogrammet på skolan. Det innebär att du:
• är huvudansvarig för trivselledarna, elever som leder organiserad rastverksamhet
• stöttar, handleder och inspirerar elever i deras ledarroll
• samarbetar med kollegor för att skapa aktiva, inkluderande och trygga raster
• bidrar till skolans värdegrundsarbete genom rörelse, gemenskap och elevinflytande
Utöver detta samverkar du med lärare/mentorer kring elevernas utveckling socialt och kunskapsmässigt utifrån ett fritidspedagogiskt perspektiv. Det finns även möjlighet att ingå som representant för skolan i kommunens fritidshemsnätverk. För rätt person finns det även möjlighet att på sikt bli arbetslagsledare för fritidshemmet.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
Du gillar att skapa engagemang för rörelse och rörelseglädje då uppdraget innehåller att leda och driva trivselledarprogrammet som Skärgårdsstadsskolan har deltagit i under flera år.
Du är förankrad i styrdokumenten och har förmågan att på ett positivt och engagerande sätt förankra fritidshemmets läroplan i verksamheten.
Du har eleverna i fokus! Du gillar utomhuspedagogik året runt. Du tycker om barn och kan möta upp dem, deras vårdnadshavare och dina kollegor på ett professionellt sätt. Du ser samarbete som en framgångsfaktor för att tillsammans göra varandra och verksamheten bättre. Du är lösningsfokuserad, flexibel och en lagspelare. Du vill utveckla verksamheten och har också förmågan att göra det med ett gott ledarskap.
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
TillsvidareTillträde
Så snart som möjligt
Sista ansökningsdag
260213
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
individuell lönesättning Friskvårdsbidrag 3200 kr/år.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Arbetsgivare Österåkers kommun
http://www.osteraker.se
biträdande rektor
Maria Björklund maria.bjorklund@osteraker.se 08 - 540 815 51 Jobbnummer
