Lärare i fritidshem till Klöverträskskolan F-6
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Luleå Visa alla pedagogjobb i Luleå
2025-09-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Klöverträskskolan är en F-6 skola belägen mitt i byn. Vi är en härlig skara av 11 medarbetare och 49 elever som utvecklas tillsammans varje dag. Närheten till naturen och bygdens engagemang är en viktig tillgång för oss. Skola och förskola samverkar under samma tak. Våra engagerade lärare besitter en bred kompetens och eleverna får en varierad undervisning. Svenska, matematik samt Ledning o stimulans är våra utvecklingsområden. Skolan kännetecknas av en trygg miljö där alla känner sig sedda och eleverna leker med varandra över åldersgränserna. På vår skola är alla barn allas barn. Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Då en av våra medarbetare går i en välförtjänt pension söker vi nu en lärare i fritidshem. Du kommer som lärare i fritidshem att ha ansvar för att planera, driva och utveckla våra lärmiljöer utifrån läroplanen Lgr 22, självständigt och tillsammans med kollegor. Eftersom skolan är liten ställer det även stora krav på förmåga till flexibilitet vilket innebär att både se och ta ansvar för verksamheten som helhet. Vi hoppas att du har behörighet i något ämne, gärna bild, musik eller idrott, som du kan undervisa i under skoldagen. Att arrangera lekar och fysiska aktiviteter på skolgården under skoldagen är viktigt och något vi hoppas att du tycker är roligt. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare i fritidshemmet. Du har god social samarbetsförmåga och är flexibel då stor del av verksamheten bygger på ett gott samarbete med kollegorna på skolan. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och du ser samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare som självklara framgångsfaktorer i ditt arbete. Du är en god kreativ ledare i elevgruppen som är duktig på att planera, anpassa, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån gruppens och individernas behov. Viktigt är att du vill jobba med en varierad undervisning där estetiska lärprocesser tillika digitala verktyg ses som självklara utifrån läroplanens mål.
Tillträde: 251103 eller enl. överenskommelse.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Malin Ryytty 0920-45 30 00 (nås via växeln) Jobbnummer
9508447