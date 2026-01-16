Lärare i fritidshem till Domsjöskolan, vikariat
Domsjöskolan är en F-6 skola med cirka 330 elever och 45 medarbetare i utkanten av Örnsköldsvik med en inbjudande utemiljö med närhet till skog och natur. Hos oss på Domsjöskolan kommer du bli en del av ett sammansvetsat team med behöriga kollegor, som strävar efter att ligga i framkant och där vi skapar förutsättningar för alla elever att lyckas.
På Domsjöskolan arbetar vi i ett trelärarsystem där tre lärare och övriga resurser arbetar mot varje årskurs. Vi värdesätter kreativitet, nytänk och samarbete för att kollegialt utveckla vår undervisning och verksamhet. På Domsjöskolan tror vi på ett modernt ledarskap där vi vill skapa en inkluderande lärmiljö, såväl fysiskt som digitalt.
Domsjöskolan söker nu en driven lärare i fritidshem som vill vara med och utveckla en meningsfull och stimulerande verksamhet för våra barn.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem på Domsjöskolan kommer du att spela en central roll i våra elevers vardag och utveckling. Du ansvarar för att skapa en trygg och stimulerande miljö där barnen kan växa och trivas. Ditt engagemang är avgörande för att inspirera eleverna till lärande och kreativt uttryck. I din roll kommer du att:
- Planera och genomföra aktiviteter som främjar lärande och social interaktion.
- Arbeta nära med både elever och föräldrar för att skapa en god kommunikation och samarbete för barnens bästa.
- Bidra till en inkluderande och positiv atmosfär där alla barn känner sig sedda och uppskattade.
- Uppmuntra och stödja barnens individuella intressen och styrkor genom skräddarsydda aktiviteter.
- Delta i skolans utvecklingsarbete och samarbeta med kollegor för att ständigt förbättra vår verksamhet.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn och som vill vara med och forma deras fritid på ett meningsfullt sätt.
I tjänsten ingår även undervisning i idrottsämnet i en årskurs under skoldagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem och är entusiastisk över att arbeta med barn. Om du vill vara med och forma framtiden för våra unga och bidra till en inspirerande fritidsverksamhet - då är detta jobbet för dig!
För rollen som lärare i fritidshem på Domsjöskolan behöver du ha följande kvalifikationer:
- Behörighet att undervisa i fritidshem.
- Erfarenhet av att arbeta med barn i åldern 6-12 år är meriterande.
- En kreativ och initiativrik person som kan inspirera barnen till lärande och lek.
- Förmåga att skapa en trygg och stimulerande miljö för alla barn.
- God samarbetsförmåga och en positiv inställning till kollegor, barn och föräldrar.
- Förmåga att anpassa din undervisning och aktiviteter efter barnens individuella behov och intressen.
Vi värdesätter också en stark kommunikationsförmåga samt att du är lyhörd för barns behov och intressen.
Vänligen bifoga CV och personligt brev. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vid eventuell anställning ska giltig ID-handling och utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Varmt välkommen med din ansökan!
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
